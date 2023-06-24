Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После Роналду. Манчестер Юнайтед может отдать 7-й номер тинейджеру
Англия
24 июня 2023, 16:09 |
907
1

После Роналду. Манчестер Юнайтед может отдать 7-й номер тинейджеру

Футболку с 7-м номером может получить Алехандро Гарначо

24 июня 2023, 16:09 |
907
1
После Роналду. Манчестер Юнайтед может отдать 7-й номер тинейджеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

«Манчестер Юнайтед» может отдать 7-й игровой номер 18-летнему аргентинскому хавбеку Алехандро Гарначо. Об этом сообщают местные СМИ.

7-й номер стал вакантным зимой после ухода из клуба Криштиану Роналду. Этот номер является культовым для «Красных дьяволов»: под ним ранее также выступали Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне на счету Гарначо 6 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В апреле он продлил контракт до 2028 года.

По теме:
Сестра Роналду: «Криштиану эгоцентричный, тщеславный индивидуалист»
Замена для Де Хеа. Ман Юнайтед работает над трансфером голкипера Интера
Боруссия Дортмунд присмотрела в Ман Сити замену Беллингему
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо Криштиану Роналду
Источник Manchester Evening News
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
Футбол | 24 июня 2023, 09:48 16
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?

«Горняки» возвращают вингера, который своей игрой наделал шуму в составе «Сабаха»

Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Футбол | 24 июня 2023, 17:21 3
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба

Вингер «Жироны» может продолжить карьеру в Португалии

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Футбол | 23.06.2023, 21:36
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Сергийчук продолжит карьеру в Первой лиге
Футбол | 24.06.2023, 12:57
Сергийчук продолжит карьеру в Первой лиге
Сергийчук продолжит карьеру в Первой лиге
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
Футбол | 23.06.2023, 21:35
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Summertime
Гарначо красавчик.   Из него фонтаном бьёт энергия и желание забить.  И это  он ещё только джокер!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
23.06.2023, 06:23 7
Футбол
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
23.06.2023, 13:31 4
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
23.06.2023, 12:00 1
Футбол
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
22.06.2023, 20:14
Теннис
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
23.06.2023, 21:10
Волейбол
Борьба с ветеранами. Почему из Динамо может уйти капитан и все, кому за 30
Борьба с ветеранами. Почему из Динамо может уйти капитан и все, кому за 30
22.06.2023, 16:40 50
Футбол
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
22.06.2023, 23:00 10
Другие виды
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
22.06.2023, 23:12 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем