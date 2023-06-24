После Роналду. Манчестер Юнайтед может отдать 7-й номер тинейджеру

«Манчестер Юнайтед» может отдать 7-й игровой номер 18-летнему аргентинскому хавбеку Алехандро Гарначо. Об этом сообщают местные СМИ.

7-й номер стал вакантным зимой после ухода из клуба Криштиану Роналду. Этот номер является культовым для «Красных дьяволов»: под ним ранее также выступали Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне на счету Гарначо 6 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В апреле он продлил контракт до 2028 года.