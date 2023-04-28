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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с аргентинским вундеркиндом
Англия
28 апреля 2023, 16:42 |
653
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с аргентинским вундеркиндом

Алехандро Гарначо останется в клубе до 2028 года

28 апреля 2023, 16:42 |
653
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с аргентинским вундеркиндом
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с 18-летним аргентинским форвардом Алехандро Гарначо. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Гарначо перешел в молодежную команду «Манчестер Юнайтед» из академии «Атлетико» Мадрид в октябре 2020 года.

В нынешнем сезоне на счету 18-летнего аргентинца 5 голов и 6 ассистов в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо продление контракта
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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