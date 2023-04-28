ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с аргентинским вундеркиндом

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с 18-летним аргентинским форвардом Алехандро Гарначо. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Гарначо перешел в молодежную команду «Манчестер Юнайтед» из академии «Атлетико» Мадрид в октябре 2020 года.

В нынешнем сезоне на счету 18-летнего аргентинца 5 голов и 6 ассистов в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.