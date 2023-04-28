Англия28 апреля 2023, 16:42 |
653
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с аргентинским вундеркиндом
Алехандро Гарначо останется в клубе до 2028 года
28 апреля 2023, 16:42 |
653
0
«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с 18-летним аргентинским форвардом Алехандро Гарначо. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.
Гарначо перешел в молодежную команду «Манчестер Юнайтед» из академии «Атлетико» Мадрид в октябре 2020 года.
В нынешнем сезоне на счету 18-летнего аргентинца 5 голов и 6 ассистов в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 27 апреля 2023, 18:13 13
Разминка перед решающим матчем
Футбол | 28 апреля 2023, 11:51 0
Александр Шовковский подменит Мирчу Луческу
Футбол | 28.04.2023, 14:14
Футбол | 28.04.2023, 14:54
Теннис | 27.04.2023, 21:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.04.2023, 19:00 44
27.04.2023, 07:58 12
27.04.2023, 12:01 1
27.04.2023, 00:45 11
28.04.2023, 07:46 13
26.04.2023, 19:55 9
26.04.2023, 16:05 2
27.04.2023, 08:41