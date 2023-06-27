Даяна Ястремская – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка сразится против Кимберли Биррелл из Австралии (№116 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №12 после матча Конюх – Ин-Альбон. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Далилы Якупович (№240 WTA) или Эрики Андреевой (№148 WTA).

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