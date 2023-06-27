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Уимблдон
27 июня 2023, 14:04 | Обновлено 27 июня 2023, 14:22
337
0

Даяна Ястремская – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона

27 июня 2023, 14:04 | Обновлено 27 июня 2023, 14:22
337
0
Даяна Ястремская – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

27 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка сразится против Кимберли Биррелл из Австралии (№116 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №12 после матча Конюх – Ин-Альбон. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Далилы Якупович (№240 WTA) или Эрики Андреевой (№148 WTA).

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Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
смотреть онлайн Уимблдон-2023 Даяна Ястремская Кимберли Биррелл
Источник Sport.ua
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