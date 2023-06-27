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  4. Дарья Снигур – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
27 июня 2023, 14:25 |
1055
0

Дарья Снигур – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона

27 июня 2023, 14:25 |
1055
0
Дарья Снигур – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

27 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№151 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка сразится против Аранчи Рус из Нидерландов (№85 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №17 после матча Алвес – Стефанини. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Эмили Эпплтон (№392 WTA) или Кэрол Чжао (№166 WTA).

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Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
смотреть онлайн Уимблдон-2023 Дарья Снигур Аранча Рус
Источник Sport.ua
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