Дарья Снигур – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона
27 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№151 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.
В первом раунде отбора украинка сразится против Аранчи Рус из Нидерландов (№85 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №17 после матча Алвес – Стефанини. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Эмили Эпплтон (№392 WTA) или Кэрол Чжао (№166 WTA).
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