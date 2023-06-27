Дарья Снигур – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№151 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка сразится против Аранчи Рус из Нидерландов (№85 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №17 после матча Алвес – Стефанини. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Эмили Эпплтон (№392 WTA) или Кэрол Чжао (№166 WTA).

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