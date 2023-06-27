СУРКИС: «Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал будущее лидера киевского клуба Виталия Буяльского.

«Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный парень. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за рубежом. Пообещал ему, что не буду удерживать, если клуб получит хорошее предложение. Но пока его нет, Буяльский остается игроком Динамо и едет на сборы. У нас есть понимание, что это очень влиятельный для команды игрок», – сказал Суркис.

В прошлом сезоне Буяльский сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лонвейк зимой хотел покинуть «Динамо».