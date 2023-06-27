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  4. СУРКИС: «Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет»
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 12:48 | Обновлено 27 июня 2023, 12:49
2213
7

СУРКИС: «Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет»

Президент «Динамо» – о разговоре с ведущим полузащитником

27 июня 2023, 12:48 | Обновлено 27 июня 2023, 12:49
2213
7
СУРКИС: «Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский (слева)

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал будущее лидера киевского клуба Виталия Буяльского.

«Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный парень. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за рубежом. Пообещал ему, что не буду удерживать, если клуб получит хорошее предложение. Но пока его нет, Буяльский остается игроком Динамо и едет на сборы. У нас есть понимание, что это очень влиятельный для команды игрок», – сказал Суркис.

В прошлом сезоне Буяльский сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лонвейк зимой хотел покинуть «Динамо».

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Игорь Суркис Виталий Буяльский Динамо Киев
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 7
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umnuy2
буй держись,ещё чуть чуть и свободным уйдёшь---там будут и предложения.С ценами суркиса предложений конечно не будет.
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SuperMario
С Порохом и его фабрикой уже проходили,видать тут та же херня.. Буяльский по мнению Суркиса я думаю был второй игрок в упл после Мудрика,поэтому ценник на него он выставит лямов 50 не меньше..
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0
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Alexx
Никто буяльского не возьмет бесплатно .
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-7
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