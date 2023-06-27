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  4. Лонвейк зимой хотел покинуть Динамо. К игроку есть интерес из Бельгии
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 03:21 | Обновлено 27 июня 2023, 03:39
47
0

Лонвейк зимой хотел покинуть Динамо. К игроку есть интерес из Бельгии

Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро

27 июня 2023, 03:21 | Обновлено 27 июня 2023, 03:39
47
0
Лонвейк зимой хотел покинуть Динамо. К игроку есть интерес из Бельгии
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о том, что 23-летний нидерландский защитник Джастин Лонвейк хотел покинуть киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно:

«Я знаю, что Лонвейк зимой хотел покинуть «Динамо». Сейчас к нему есть конкретный интерес из Бельгии, который может принести «Динамо» нормальную сумму», – сообщил Вацко.

В сезоне 2022/23 Джастин провел 18 матчей за киевлян. Нидерландец забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Отметим, что Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

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Transfermarkt Джастин Лонвейк Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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