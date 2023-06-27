Лонвейк зимой хотел покинуть Динамо. К игроку есть интерес из Бельгии

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о том, что 23-летний нидерландский защитник Джастин Лонвейк хотел покинуть киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно:

«Я знаю, что Лонвейк зимой хотел покинуть «Динамо». Сейчас к нему есть конкретный интерес из Бельгии, который может принести «Динамо» нормальную сумму», – сообщил Вацко.

В сезоне 2022/23 Джастин провел 18 матчей за киевлян. Нидерландец забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Отметим, что Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.