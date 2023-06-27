Украина. Премьер лига27 июня 2023, 03:21 | Обновлено 27 июня 2023, 03:39
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Лонвейк зимой хотел покинуть Динамо. К игроку есть интерес из Бельгии
Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро
27 июня 2023, 03:21 | Обновлено 27 июня 2023, 03:39
47
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Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о том, что 23-летний нидерландский защитник Джастин Лонвейк хотел покинуть киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно:
«Я знаю, что Лонвейк зимой хотел покинуть «Динамо». Сейчас к нему есть конкретный интерес из Бельгии, который может принести «Динамо» нормальную сумму», – сообщил Вацко.
В сезоне 2022/23 Джастин провел 18 матчей за киевлян. Нидерландец забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Отметим, что Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.
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