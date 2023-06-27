Украина. Премьер лига27 июня 2023, 12:19 |
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Сергей БУЛЕЦА: «Ярмоленко очень поможет Динамо»
Хавбек «бело-синих» – о новом одноклубнике
27 июня 2023, 12:19 |
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24-летний полузащитник «Динамо» Сергей Булеца прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в киевский клуб.
«Это очень горячая тема, я вижу это по новостям.
Думаю, это будет очень хорошо для команды, потому что у Андрея очень много опыта. Он очень поможет команде», – сказал Булеца.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком «Динамо».
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