Сергей БУЛЕЦА: «Ярмоленко очень поможет Динамо»

24-летний полузащитник «Динамо» Сергей Булеца прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в киевский клуб.

«Это очень горячая тема, я вижу это по новостям.

Думаю, это будет очень хорошо для команды, потому что у Андрея очень много опыта. Он очень поможет команде», – сказал Булеца.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком «Динамо».