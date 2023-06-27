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  4. Сергей БУЛЕЦА: «Ярмоленко очень поможет Динамо»
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 12:19 |
276
0

Сергей БУЛЕЦА: «Ярмоленко очень поможет Динамо»

Хавбек «бело-синих» – о новом одноклубнике

27 июня 2023, 12:19 |
276
0
Сергей БУЛЕЦА: «Ярмоленко очень поможет Динамо»
УАФ. Андрей Ярмоленко

24-летний полузащитник «Динамо» Сергей Булеца прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в киевский клуб.

«Это очень горячая тема, я вижу это по новостям.

Думаю, это будет очень хорошо для команды, потому что у Андрея очень много опыта. Он очень поможет команде», – сказал Булеца.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком «Динамо».

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Сергей Булеца Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Источник FootballHub
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