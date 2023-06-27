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Уимблдон
27 июня 2023, 12:14 | Обновлено 27 июня 2023, 13:34
313
0

Катарина Завацкая – Найкта Бейнс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона

27 июня 2023, 12:14 | Обновлено 27 июня 2023, 13:34
313
0
Катарина Завацкая – Найкта Бейнс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

27 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№183 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка сразится против Найкты Бейнс из Великобритании (№311 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №15 после матча Викери – Се Шувэй. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Мирьям Бьёрклунд (№135 WTA) или Виктории Голубич (№138 WTA).

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смотреть онлайн Уимблдон-2023 Катарина Завацкая Найкта Бейнс
Источник Sport.ua
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