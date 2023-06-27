Катарина Завацкая – Найкта Бейнс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона
27 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№183 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.
В первом раунде отбора украинка сразится против Найкты Бейнс из Великобритании (№311 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №15 после матча Викери – Се Шувэй. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Мирьям Бьёрклунд (№135 WTA) или Виктории Голубич (№138 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Кортрейк» не будет выкупать контракт защитника молодежной сборной Украины
Украинка и латвийка обыграли тандем Като / Сутджиади