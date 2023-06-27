Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диназ из Первой лиги просматривает экс-нападающего Металлиста 1925
Украина. Первая лига
27 июня 2023, 11:24 | Обновлено 27 июня 2023, 11:32
303
0

Диназ из Первой лиги просматривает экс-нападающего Металлиста 1925

Команде из Вышгорода интересен Виталий Пономарь

27 июня 2023, 11:24 | Обновлено 27 июня 2023, 11:32
303
0
Диназ из Первой лиги просматривает экс-нападающего Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Виталий Пономарь

В тренировочном лагере клуба «Диназ» из Вышгорода находится бывший форвард харьковского «Металлиста 1925» Виталий Пономарь.

33-летний Пономарь покинул харьковский «Металлист 1925» по завершении сезона-2022/2023. Цвета харьковчан он защищал с января 2021 года. В минувшие сезоне УПЛ форвард провел за «Металлист 1925» 12 матчей, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.

Виталий Пономарь до «Металлиста 1925» выступал за «Полтаву», «Александрию» и «Волынь».

«Диназ» из Вышгорода в новом сезоне будет выступать в группе Б Первой лиги.

По теме:
Боруссия Менхенгладбах подписала форварда Арминии
Калиду КУЛИБАЛИ: «Не хочу сидеть на скамейке»
Денис ИГНАТЕНКО: «Думаю, сезон будет очень тяжелым»
Виталий Пономарь Диназ Вышгород Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, у кого право подписи документов в УАФ вместо Павелко
Футбол | 26 июня 2023, 17:05 4
Стало известно, у кого право подписи документов в УАФ вместо Павелко
Стало известно, у кого право подписи документов в УАФ вместо Павелко

Глава организации остается за решеткой

Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Футбол | 26 июня 2023, 13:28 4
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков

Клуб чрезвычайно активен на рынке

Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Футбол | 26.06.2023, 21:50
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 оккупантов, 5 танков и 14 ББМ
Война | 27.06.2023, 09:10
ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 оккупантов, 5 танков и 14 ББМ
ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 оккупантов, 5 танков и 14 ББМ
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Футбол | 27.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
26.06.2023, 06:20
Теннис
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
25.06.2023, 09:47 13
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
26.06.2023, 11:33 1
Футбол
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
25.06.2023, 11:14 1
Футбол
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
25.06.2023, 19:55 1
Волейбол
Поляк выиграл 5 миллионов злотых в лотерею. Но мог сорвать куш в 540 млн
Поляк выиграл 5 миллионов злотых в лотерею. Но мог сорвать куш в 540 млн
25.06.2023, 15:55 1
Мир азарта
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
25.06.2023, 21:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем