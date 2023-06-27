Украина. Первая лига27 июня 2023, 11:24 | Обновлено 27 июня 2023, 11:32
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Диназ из Первой лиги просматривает экс-нападающего Металлиста 1925
Команде из Вышгорода интересен Виталий Пономарь
27 июня 2023, 11:24 | Обновлено 27 июня 2023, 11:32
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В тренировочном лагере клуба «Диназ» из Вышгорода находится бывший форвард харьковского «Металлиста 1925» Виталий Пономарь.
33-летний Пономарь покинул харьковский «Металлист 1925» по завершении сезона-2022/2023. Цвета харьковчан он защищал с января 2021 года. В минувшие сезоне УПЛ форвард провел за «Металлист 1925» 12 матчей, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.
Виталий Пономарь до «Металлиста 1925» выступал за «Полтаву», «Александрию» и «Волынь».
«Диназ» из Вышгорода в новом сезоне будет выступать в группе Б Первой лиги.
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