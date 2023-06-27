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Англия
27 июня 2023, 10:57 | Обновлено 27 июня 2023, 11:14
83
0

Калиду КУЛИБАЛИ: «Не хочу сидеть на скамейке»

Сенегальский защитник объяснил, почему покинул «Челси»

27 июня 2023, 10:57 | Обновлено 27 июня 2023, 11:14
83
0
Калиду КУЛИБАЛИ: «Не хочу сидеть на скамейке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

32-летний защитник национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали прокомментировал свой переход в «Аль-Хиляль».

«Игра в «Челси» дала мне ценный опыт, но я не хочу сидеть на скамейке. Предпочитаю быть там, где меня больше ценят», - сказал Кулибали.

Калиду заключил с «Аль-Хилялем» контракт на три года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

За «Челси» Кулибали провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Источник Guillaume MP
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