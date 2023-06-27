Калиду КУЛИБАЛИ: «Не хочу сидеть на скамейке»

32-летний защитник национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали прокомментировал свой переход в «Аль-Хиляль».

«Игра в «Челси» дала мне ценный опыт, но я не хочу сидеть на скамейке. Предпочитаю быть там, где меня больше ценят», - сказал Кулибали.

Калиду заключил с «Аль-Хилялем» контракт на три года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

За «Челси» Кулибали провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.