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Англия
27 июня 2023, 10:08 | Обновлено 27 июня 2023, 10:19
234
0

Обамеянга хотят видеть в Турции

К форварду «Челси» появился интерес в турецкой Суперлиге

27 июня 2023, 10:08 | Обновлено 27 июня 2023, 10:19
234
0
Обамеянга хотят видеть в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 34-летнему габонцу якобы проявляет «Галатасарай».

Клуб из Стамбула уже занимается вопросом оформления предложения «Челси» по трансферу Обамеянга.

Действующий контракт Пьера-Эмерика Обамеянга с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Обамеянг провел за «пенсионеров» 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Челси Галатасарай трансферы
Источник The Telegraph
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