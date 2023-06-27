Англия27 июня 2023, 10:08 | Обновлено 27 июня 2023, 10:19
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Обамеянга хотят видеть в Турции
К форварду «Челси» появился интерес в турецкой Суперлиге
27 июня 2023, 10:08 | Обновлено 27 июня 2023, 10:19
234
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Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 34-летнему габонцу якобы проявляет «Галатасарай».
Клуб из Стамбула уже занимается вопросом оформления предложения «Челси» по трансферу Обамеянга.
Действующий контракт Пьера-Эмерика Обамеянга с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Обамеянг провел за «пенсионеров» 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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