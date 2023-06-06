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Англия
06 июня 2023, 11:11 |
824
1

Еще один звездный новичок. Саудовская Аравия зовет форварда Челси

Обамеянг имеет предложение из Саудовской Аравии

06 июня 2023, 11:11 |
824
1
Еще один звездный новичок. Саудовская Аравия зовет форварда Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, которая продолжает заманивать к себе известных игроков.

Сообщается, что на африканца нацелились «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб».

Известно, что новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассчитывает на Обамеянга, поэтому клуб открыт к продаже 33-летнего футболиста, чей контракт завершается через год.

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Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
Источник Фабрицио Романо
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Ян Зор
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