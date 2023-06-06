Еще один звездный новичок. Саудовская Аравия зовет форварда Челси

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, которая продолжает заманивать к себе известных игроков.

Сообщается, что на африканца нацелились «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб».

Известно, что новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассчитывает на Обамеянга, поэтому клуб открыт к продаже 33-летнего футболиста, чей контракт завершается через год.