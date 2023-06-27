Владислав КАБАЕВ: «Ярмоленко – легенда Динамо»
Хавбек «Динамо» – о новом одноклубнике
27-летний вингер «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в киевский клуб.
– Когда присоединится Ярмоленко? Я даже не знаю. Сборников пока нет, а мы знаем, что Ярмоленко был в сборной. Наверное, в Австрии будет. Читаем все интернет, все видим.
– Вы уже закладываете, что Ярмоленко уже в Австрию приедет.
– Пожалуй. Честно не знаю. Я, так же, как вы, читаю интернет и общаюсь с журналистами.
– Его появление прибавит максимально?
– Конечно. Все его знают. Он – легенда «Динамо» и сборной. На каком уровне он играл, в каких командах. Конечно, прибавит.
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