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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 10:19 | Обновлено 27 июня 2023, 10:30
310
0

Владислав КАБАЕВ: «Ярмоленко – легенда Динамо»

Хавбек «Динамо» – о новом одноклубнике

27 июня 2023, 10:19 | Обновлено 27 июня 2023, 10:30
310
0
Владислав КАБАЕВ: «Ярмоленко – легенда Динамо»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

27-летний вингер «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в киевский клуб.

– Когда присоединится Ярмоленко? Я даже не знаю. Сборников пока нет, а мы знаем, что Ярмоленко был в сборной. Наверное, в Австрии будет. Читаем все интернет, все видим.

– Вы уже закладываете, что Ярмоленко уже в Австрию приедет.
– Пожалуй. Честно не знаю. Я, так же, как вы, читаю интернет и общаюсь с журналистами.

– Его появление прибавит максимально?
– Конечно. Все его знают. Он – легенда «Динамо» и сборной. На каком уровне он играл, в каких командах. Конечно, прибавит.

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Владислав Кабаев Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Источник FootballHub
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