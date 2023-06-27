В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоялся матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B играли Румыния и Украина. Игра завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.

В одном из эпизодов Дмитрий Крыськив выдал элегантный пас на Алексея Кащука, вывев его 1 на 1 с голкипером. К сожалению, форвард не смог забить.

Официальный Twitter-аккаунт турнира отметил финт Криськива. Суперпас украинца – skill of the day.

ВИДЕО. Суперпас Крыськива – skill of the day на молодежном Евро-2023 U-21