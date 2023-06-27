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Чемпионат Европы
27 июня 2023, 04:20 |
115
0

ВИДЕО. Суперпас Крыськива – skill of the day на молодежном Евро-2023 U-21

Дмитрий выдал суперпас на Алексея Кащука

27 июня 2023, 04:20 |
115
0
ВИДЕО. Суперпас Крыськива – skill of the day на молодежном Евро-2023 U-21
Дмитрий Крыськив

В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоялся матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B играли Румыния и Украина. Игра завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.

В одном из эпизодов Дмитрий Крыськив выдал элегантный пас на Алексея Кащука, вывев его 1 на 1 с голкипером. К сожалению, форвард не смог забить.

Официальный Twitter-аккаунт турнира отметил финт Криськива. Суперпас украинца – skill of the day.

ВИДЕО. Суперпас Крыськива – skill of the day на молодежном Евро-2023 U-21

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Источник Sport.ua
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