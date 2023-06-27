ВИДЕО. Суперпас Крыськива – skill of the day на молодежном Евро-2023 U-21
Дмитрий выдал суперпас на Алексея Кащука
В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоялся матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B играли Румыния и Украина. Игра завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.
В одном из эпизодов Дмитрий Крыськив выдал элегантный пас на Алексея Кащука, вывев его 1 на 1 с голкипером. К сожалению, форвард не смог забить.
Официальный Twitter-аккаунт турнира отметил финт Криськива. Суперпас украинца – skill of the day.
ВИДЕО. Суперпас Крыськива – skill of the day на молодежном Евро-2023 U-21
👌🇺🇦#U21Skills | @HisenseSports | #U21EURO pic.twitter.com/w1Xj4VBDEg— #U21EURO (@UEFAUnder21) June 24, 2023
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