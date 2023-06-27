SofaScore: три украинца попали в символическую сборную 2-го тура Евро U-21
Алексей Сыч, Владимир Бражко и Георгий Судаков отлично показали себя в игре с Румынией
Три украинских футболиста попали в символическую сборную 2-го тура группового этапа Евро-2023 U-21 по версии SofaScofre.
Символическая сборная 2-го тура Евро-2023 U-21 по версии SofaScore:
Вратарь: Кристофер Классон (Норвегия)
Защитники: Алексей Сыч (Украина), Мартин Витик (Чехия), Кастелло Лукеба (Франция), Максим де Кейпер (Бельгия);
Полузащитники: Владимир Бражко (Украина), Родри Санчес (Испания), Райан Гравенберх (Нидерланды), Анджело Штиллер (Германия), Георгий Судаков (Украина);
Форвард: Зеки Амдуни (Швейцария).
24 июня молодежная сборная Украины обыграла румынскую команду со счетом 1:0.
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