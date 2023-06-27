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Чемпионат Европы
27 июня 2023, 03:39 | Обновлено 27 июня 2023, 05:10
221
0

SofaScore: три украинца попали в символическую сборную 2-го тура Евро U-21

Алексей Сыч, Владимир Бражко и Георгий Судаков отлично показали себя в игре с Румынией

27 июня 2023, 03:39 | Обновлено 27 июня 2023, 05:10
221
0
SofaScore: три украинца попали в символическую сборную 2-го тура Евро U-21
УАФ. Георгий Судаков

Три украинских футболиста попали в символическую сборную 2-го тура группового этапа Евро-2023 U-21 по версии SofaScofre.

Символическая сборная 2-го тура Евро-2023 U-21 по версии SofaScore:

Вратарь: Кристофер Классон (Норвегия)

Защитники: Алексей Сыч (Украина), Мартин Витик (Чехия), Кастелло Лукеба (Франция), Максим де Кейпер (Бельгия);

Полузащитники: Владимир Бражко (Украина), Родри Санчес (Испания), Райан Гравенберх (Нидерланды), Анджело Штиллер (Германия), Георгий Судаков (Украина);

Форвард: Зеки Амдуни (Швейцария).

24 июня молодежная сборная Украины обыграла румынскую команду со счетом 1:0.

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SofaScore символическая сборная Евро-2023 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Румынии по футболу U-21 Румыния - Украина Георгий Судаков Владимир Бражко Алексей Сыч
Источник SofaScore
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