Кто может заменить Ротаня на посту коуча сборной Украины U-21 после Евро?
Унаи Мельгоса – главный кандидат
После завершения Евро-2023 среди команд U-21 молодежная сборная Украины может получить нового наставника.
Сейчас «сине-желтыми» руководит Руслан Ротань. По окончанию чемпионата Европы его может заменить испанский специалист Унаи Мельгоса, который сейчас является одним из ассистентов Руслана.
Дело в том, что Ротань планирует сосредоточиться на работе на клубной работе вместе с «Александрией». Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, именно Унаи Мельгоса является главным фаворитом на пост наставника сборной Украины U-21.
В то же время Ротань может вернуться к своим воспитанникам, если молодежка получит путевку на Олимпиаду-2024. В таком случае тренер возглавит команду на олимпийском футбольном турнире.
Молодежка «сине-желтых» досрочно вышла в четвертьфинал ЧЕ-2023 после победы над Румынией. 27 июня украинская команда проведет последний 3-й тур в группе B против Испании.
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