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  4. Кто может заменить Ротаня на посту коуча сборной Украины U-21 после Евро?
Чемпионат Европы
27 июня 2023, 04:05 |
326
1

Кто может заменить Ротаня на посту коуча сборной Украины U-21 после Евро?

Унаи Мельгоса – главный кандидат

27 июня 2023, 04:05 |
326
1
Кто может заменить Ротаня на посту коуча сборной Украины U-21 после Евро?
Унаи Мельгоса

После завершения Евро-2023 среди команд U-21 молодежная сборная Украины может получить нового наставника.

Сейчас «сине-желтыми» руководит Руслан Ротань. По окончанию чемпионата Европы его может заменить испанский специалист Унаи Мельгоса, который сейчас является одним из ассистентов Руслана.

Дело в том, что Ротань планирует сосредоточиться на работе на клубной работе вместе с «Александрией». Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, именно Унаи Мельгоса является главным фаворитом на пост наставника сборной Украины U-21.

В то же время Ротань может вернуться к своим воспитанникам, если молодежка получит путевку на Олимпиаду-2024. В таком случае тренер возглавит команду на олимпийском футбольном турнире.

Молодежка «сине-желтых» досрочно вышла в четвертьфинал ЧЕ-2023 после победы над Румынией. 27 июня украинская команда проведет последний 3-й тур в группе B против Испании.

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Унаи Мельгоса Руслан Ротань назначение тренера сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник ТаТоТаке
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AndiM
Та хоть вишню у вазон посадіть та возіть на матчі - гірше не буде. В нього і так серйозні проблеми зі здоров'ям, он як розпух.
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