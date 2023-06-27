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  4. ФОТО. Тренировка Динамо с Булецей. Когда Луческу присоединится к киевлянам?
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 01:42 |
64
0

ФОТО. Тренировка Динамо с Булецей. Когда Луческу присоединится к киевлянам?

26 июня завершился отпуск у киевского клуба

27 июня 2023, 01:42 |
64
0
ФОТО. Тренировка Динамо с Булецей. Когда Луческу присоединится к киевлянам?
ФК Динамо Киев

В понедельник, 26 июня, закончился летний отпуск для футболистов «Динамо». Основная команда собралась на загородной клубной базе в Конче-Заспе и начала подготовку к новому сезону.

В течение двух дней игроки команды проходят традиционное медицинское обследование в клинике «Добробут», а на базе параллельно стартовал тренировочный процесс.

В понедельник команда провела две тренировки – утренняя и вечерняя. Утром группа футболистов, не находившаяся на медобследовании, занималась в тренажерном зале, а вечером обе группы динамовцев провели тренировку на одном из полей клубной базы. Во вторник тоже запланировано два занятия по такому же принципу: утром в тренажерном зале будет работать группа футболистов, находившихся на медобследовании сегодня, а вечером – все вместе. На следующие дни в планах команды две тренировки в среду, одна – в четверг и две – в пятницу.

Динамовцы работают под руководством ассистента Мирчи Луческу Александра Шовковского, руководившего командой в конце прошлого сезона из-за проблем со здоровьем у главного тренера. Луческу пока контролирует процесс дистанционно, находясь на постоянной связи со своими помощниками. Мирча Луческу присоединится к команде 3 июля во время выезда на тренировочный сбор в Австрию.

К работе с основой привлечен полузащитник Сергей Булеца, выступавший в сезоне 2022/2023 на правах аренды за луганскую «Зарю». Также вместе с основным составом тренируется защитник Кристиан Биловар, прошлый сезон проведший в чемпионате Кипра, играя в аренде за АЭЛ из Лимасола.

На тренировке присутствовал президент «Динамо» Игорь Суркис. В ближайшие дни динамовцы будут работать на клубной базе, а на 3 июля запланирован выезд на сбор в Австрию, где команда продолжит подготовку. Первые спарринг-партнеры «Динамо» на сборе уже известны. Продлится сбор до 21 июля.

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Источник ФК Динамо Киев
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