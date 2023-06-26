ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21
27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21.
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Обе команды гарантировали себе места в 1/4 финала. Победитель матча выиграет группу, ничья устраивает испанцев.
Накануне матча сине-желтые провели открытую тренировку под руководством коуча Руслана Ротаня.
ВИДЕО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Испании
ФОТО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Испании
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