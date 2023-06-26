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  4. ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
Молодежные турниры
26 июня 2023, 23:23 |
523
0

ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией

27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21

26 июня 2023, 23:23 |
523
0
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией
УАФ

27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды гарантировали себе места в 1/4 финала. Победитель матча выиграет группу, ничья устраивает испанцев.

Накануне матча сине-желтые провели открытую тренировку под руководством коуча Руслана Ротаня.

ВИДЕО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Испании

ФОТО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Испании

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Источник Sport.ua
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