ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку накануне игры с Испанией

27 июня в 21:45 в Бухаресте пройдет матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21.

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Обе команды гарантировали себе места в 1/4 финала. Победитель матча выиграет группу, ничья устраивает испанцев.

Накануне матча сине-желтые провели открытую тренировку под руководством коуча Руслана Ротаня.

ВИДЕО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Испании

ФОТО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Испании