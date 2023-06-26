Колос выиграл первый товарищеский матч в летнее межсезонье

Клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки провел первый товарищеский матч в летнее межсезонье.

Первым соперником был клуб «Нива» Бузовая, новичок Первой лиги.

«Колос» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Антона Салабая на 4-й минуте игры.

Всего у команды УПЛ запланировано 8 спаррингов на учебно-тренировочных сборах.

Товарищеский матч, 26 июня

Колос Ковалевка – Нива Бузовая – 1:0

Гол: Антон Салабай, 4.