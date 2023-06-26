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Товарищеские матчи
Колос К
26.06.2023 14:00 – FT 1 : 0
Нива Бузовая
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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 22:23 | Обновлено 26 июня 2023, 22:37
461
0

Колос выиграл первый товарищеский матч в летнее межсезонье

Клуб УПЛ выиграл у «Нивы» Бузовая 1:0 благодаря голу Антона Салабая

26 июня 2023, 22:23 | Обновлено 26 июня 2023, 22:37
461
0
Колос выиграл первый товарищеский матч в летнее межсезонье
ФК Колос

Клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки провел первый товарищеский матч в летнее межсезонье.

Первым соперником был клуб «Нива» Бузовая, новичок Первой лиги.

«Колос» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Антона Салабая на 4-й минуте игры.

Всего у команды УПЛ запланировано 8 спаррингов на учебно-тренировочных сборах.

Товарищеский матч, 26 июня

Колос Ковалевка – Нива Бузовая – 1:0

Гол: Антон Салабай, 4.

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товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Нива Бузовая Антон Салабай
Источник Sport.ua
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