Товарищеские матчи
26.06.2023 14:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига26 июня 2023, 22:23 | Обновлено 26 июня 2023, 22:37
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Колос выиграл первый товарищеский матч в летнее межсезонье
Клуб УПЛ выиграл у «Нивы» Бузовая 1:0 благодаря голу Антона Салабая
26 июня 2023, 22:23 | Обновлено 26 июня 2023, 22:37
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Клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки провел первый товарищеский матч в летнее межсезонье.
Первым соперником был клуб «Нива» Бузовая, новичок Первой лиги.
«Колос» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Антона Салабая на 4-й минуте игры.
Всего у команды УПЛ запланировано 8 спаррингов на учебно-тренировочных сборах.
Товарищеский матч, 26 июня
Колос Ковалевка – Нива Бузовая – 1:0
Гол: Антон Салабай, 4.
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