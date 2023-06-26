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26.06.2023 14:00 - : -
Нива Бузовая
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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 08:41 |
209
0

Колос обнародовал список спаррингов. Первым соперником будет Нива Бузовая

Всего у команды УПЛ запланировано 8 матчей в летнее межсезонье

26 июня 2023, 08:41 |
209
0
Колос обнародовал список спаррингов. Первым соперником будет Нива Бузовая
ФК Колос Ковалевка

Клуб УПЛ Колос из Ковалевки обнародовал список спаррингов в летнее межсезонье.

Всего у команды запланировано 8 матчей. Первым соперником будет Нива Бузовая, контрольная игра пройдет 26 июня.

Далее оппонентами Колоса станут: Оболонь Киев (4 июля), Диназ Вышгород (9 июля), Чернигов (10 июля), ЛНЗ Черкассы (15 июля), Оболонь Киев (16 июля), Кремень Кременчуг (22 июля), Полесье Житомир (22 июля).

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Колос Ковалевка товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Нива Бузовая Оболонь Киев Диназ Вышгород Чернигов ЛНЗ Черкассы Кремень Кременчуг Полесье Житомир
Источник ФК Колос Ковалевка
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