Товарищеские матчи
26.06.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига26 июня 2023, 08:41 |
209
0
Колос обнародовал список спаррингов. Первым соперником будет Нива Бузовая
Всего у команды УПЛ запланировано 8 матчей в летнее межсезонье
26 июня 2023, 08:41 |
209
0
Клуб УПЛ Колос из Ковалевки обнародовал список спаррингов в летнее межсезонье.
Всего у команды запланировано 8 матчей. Первым соперником будет Нива Бузовая, контрольная игра пройдет 26 июня.
Далее оппонентами Колоса станут: Оболонь Киев (4 июля), Диназ Вышгород (9 июля), Чернигов (10 июля), ЛНЗ Черкассы (15 июля), Оболонь Киев (16 июля), Кремень Кременчуг (22 июля), Полесье Житомир (22 июля).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2023, 07:57 0
Команда начала подготовку к сезону
Футбол | 26 июня 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 25.06.2023, 12:19
Теннис | 25.06.2023, 20:17
Другие виды | 25.06.2023, 20:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2023, 21:28 23
25.06.2023, 13:07
24.06.2023, 09:13
Футбол
25.06.2023, 11:59 19
24.06.2023, 20:16 3
24.06.2023, 14:26
24.06.2023, 14:03 13