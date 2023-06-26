Травма не слишком серьезная. Беседин может вскоре уже начать тренировки

Травма форварда «Динамо» Артема Беседина оказалась не столь серьезной, как сообщалось ранее.

Артем был травмирован в конце мая в одном из матчей за «Омонию», где он играл в аренде. Кипрские СМИ писали о повреждении крестообразных связок и пребывании в лазарете чуть ли не на 6 месяцев.

На самом деле, по данным ТаТоТаке, у Беседина диагностирован надрыв боковой связки колена. В настоящее время он проходит реабилитацию в Киеве. По прогнозам медиков, Артем сможет начать тренировку уже в этот месяц.

Контракт Артема с Динамо действует еще полтора года до декабря 2024 года. Однако уже сейчас форварды интересуются другие клубы – в частности из Украины.