Травма не слишком серьезная. Беседин может вскоре уже начать тренировки
У форварда «Динамо» диагностирован надрыв боковой связки колена
Травма форварда «Динамо» Артема Беседина оказалась не столь серьезной, как сообщалось ранее.
Артем был травмирован в конце мая в одном из матчей за «Омонию», где он играл в аренде. Кипрские СМИ писали о повреждении крестообразных связок и пребывании в лазарете чуть ли не на 6 месяцев.
На самом деле, по данным ТаТоТаке, у Беседина диагностирован надрыв боковой связки колена. В настоящее время он проходит реабилитацию в Киеве. По прогнозам медиков, Артем сможет начать тренировку уже в этот месяц.
Контракт Артема с Динамо действует еще полтора года до декабря 2024 года. Однако уже сейчас форварды интересуются другие клубы – в частности из Украины.
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