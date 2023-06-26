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  4. Травма не слишком серьезная. Беседин может вскоре уже начать тренировки
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 21:23 | Обновлено 26 июня 2023, 21:42
680
4

Травма не слишком серьезная. Беседин может вскоре уже начать тренировки

У форварда «Динамо» диагностирован надрыв боковой связки колена

26 июня 2023, 21:23 | Обновлено 26 июня 2023, 21:42
680
4
Травма не слишком серьезная. Беседин может вскоре уже начать тренировки
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Травма форварда «Динамо» Артема Беседина оказалась не столь серьезной, как сообщалось ранее.

Артем был травмирован в конце мая в одном из матчей за «Омонию», где он играл в аренде. Кипрские СМИ писали о повреждении крестообразных связок и пребывании в лазарете чуть ли не на 6 месяцев.

На самом деле, по данным ТаТоТаке, у Беседина диагностирован надрыв боковой связки колена. В настоящее время он проходит реабилитацию в Киеве. По прогнозам медиков, Артем сможет начать тренировку уже в этот месяц.

Контракт Артема с Динамо действует еще полтора года до декабря 2024 года. Однако уже сейчас форварды интересуются другие клубы – в частности из Украины.

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Артем Беседин Динамо Киев травма травма колена Омония ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
надо идти в клуб рангом пониже
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0
d1927k
Що травма не серйозна це добре для нього, а чи є сенс взагалі тренуватись?
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0
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DK1961
Пусть лучше вылечится. Чем дольше - тем лучше. Для Динамо
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0
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