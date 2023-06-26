Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. До этого сбоев не было. FIFA 23 предсказала чемпиона мира-2023 среди женщин
Чемпионат мира
26 июня 2023, 19:25 | Обновлено 26 июня 2023, 19:35
376
0

До этого сбоев не было. FIFA 23 предсказала чемпиона мира-2023 среди женщин

Симулятор вновь попробовал себя в роли оракула

26 июня 2023, 19:25 | Обновлено 26 июня 2023, 19:35
376
0
До этого сбоев не было. FIFA 23 предсказала чемпиона мира-2023 среди женщин
EA Sports

Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 за месяц до начала чемпионата мира по футболу среди женских команд провели аналогичный турнир, используя исключительно движок игры. Это была традиционная попытка предугадать победителя будущего мундиаля.

Симулятор определил, что в участниками плей-офф женского ЧМ-2023 станут многие фавориты, включая сборные Англии, Германии, Франции и США. Впрочем, англичанки на стадии 1/4 финала завершат борьбу, а вот команда Норвегии должна быть в полуфинале.

По прогнозу FIFA 23, в матче за золото сойдутся Германия и США. Чемпионками мира станут американки, которым спрогнозирована победа со счетом 4:2.

Стоит вспомнить, что разработчики игр FIFA ранее верно предсказывали победителей четырех последних мундиалей у мужчин - сборные Испании, Германии, Франции и Аргентины.

Женский чемпионат мира 2023 года, который будет 9-м по счету, состоится с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим чемпионом мира является команда США, которая побеждала на мундиалях в 2015 и 2019 годах.

По теме:
Зинченко и еще 3 игрока Арсенала попали в сборную сезона АПЛ в FIFA 23
Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ
Буяльский претендует на попадание в символическую сборную сезона от FIFA 23
чемпионат мира по футболу среди женщин FIFA 23
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Месси выбрал Интер Майами
Футбол | 26 июня 2023, 11:53 7
Почему Месси выбрал Интер Майами
Почему Месси выбрал Интер Майами

Валерий Василенко – о сорвавшемся трансфере Лео в «Барселону»

Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Футбол | 26 июня 2023, 12:00 4
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии

Организаторы склоняются к тому, что поединок пройдет в Варшаве

Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
Теннис | 26.06.2023, 18:45
Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Теннис | 26.06.2023, 06:20
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Футбол | 26.06.2023, 18:01
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
26.06.2023, 13:28 2
Футбол
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
25.06.2023, 20:05 10
Другие виды
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
24.06.2023, 23:14
Другие виды
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
25.06.2023, 03:19 1
Футбол
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
24.06.2023, 20:58 69
Футбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
24.06.2023, 23:55 7
Футбол
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
25.06.2023, 14:04 5
Теннис
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
24.06.2023, 23:20 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем