До этого сбоев не было. FIFA 23 предсказала чемпиона мира-2023 среди женщин

Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 за месяц до начала чемпионата мира по футболу среди женских команд провели аналогичный турнир, используя исключительно движок игры. Это была традиционная попытка предугадать победителя будущего мундиаля.

Симулятор определил, что в участниками плей-офф женского ЧМ-2023 станут многие фавориты, включая сборные Англии, Германии, Франции и США. Впрочем, англичанки на стадии 1/4 финала завершат борьбу, а вот команда Норвегии должна быть в полуфинале.

По прогнозу FIFA 23, в матче за золото сойдутся Германия и США. Чемпионками мира станут американки, которым спрогнозирована победа со счетом 4:2.

Стоит вспомнить, что разработчики игр FIFA ранее верно предсказывали победителей четырех последних мундиалей у мужчин - сборные Испании, Германии, Франции и Аргентины.

Женский чемпионат мира 2023 года, который будет 9-м по счету, состоится с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим чемпионом мира является команда США, которая побеждала на мундиалях в 2015 и 2019 годах.