Мыльный пузырь или мегапроект? Чем окажется чемпионат Саудовской Аравии

Представьте себе, что дворе 2040 год, и сгенерированный искусственным интеллектом профессор глобального спортивного бизнеса в Университете Неома вошел в портал.

«Включите, пожалуйста, свои наушники и подумайте о Саудовской Про-лиге в 2023 году. Получилось? Хорошо. Итак, сегодняшний симпозиум мыслей о том, почему она стала новой...».

Китайской Суперлигой (КСЛ)? Как в лучшем примере спортивного мыльного пузыря в 21-м веке. Пока что лучшем.

Или Индийской Премьер-лигой (ИПЛ) по крикету? Самом успешном спортивном событии, запущенном в 21-м веке. Пока что самом успешном.

Но кто хочет ждать ответа на этот вопрос до 2040 года? Давайте попробуем ответить на него сейчас. В конце концов, журналистика должна быть первым черновиком истории.



ФК Аль-Иттихад

Итак, с помощью некоторых экспертов приводим аргументы. Начнем с успеха.

Саудовская Про-лига – это новая ИПЛ

Здесь нам, возможно, потребуется определиться с некоторыми терминами.

Основанная в 2007 году, ИПЛ – это соревнование 10 команд, которое обычно проходит в марте-мае. Формат – сокращенная версия крикета под названием T20, которая занимает столько же времени, сколько девять иннингов в бейсболе, но гораздо веселее, и игрокам не нужны перчатки, чтобы ловить мяч.

Игроки, которые хотят принять участие – а все лучшие игроки Т20 хотят принять участие – регистрируются на ежегодном аукционе и устанавливают свою собственную базовую цену. Затем франшизы, расположенные в городах, делают ставки на них, но существует ограничение по зарплате.

Это самая популярная крикетная лига на планете и крупнейшее спортивное событие во второй по численности населения стране мира. Финал 2023 года между командами «Ченнай Супер Кингз» и «Гуджарат Титанз» в прямом эфире стримили 32 миллиона человек, что является мировым рекордом.

Стоимость медиаправ лиги на ближайшие четыре года составляет 6,4 млрд долларов США, что соответствует 13,4 млн долларов за игру. Только Национальная футбольная лига (НФЛ) превосходит этот показатель. Самые высокооплачиваемые игроки получают более 2 млн долларов за два месяца работы, а общая стоимость лиги оценивается почти в 11 млрд долларов.

ИПЛ – это грандиозный хит, который, возможно, придет на ближайший к вам стадион, поскольку эти индийские франшизы – все они принадлежат крупнейшим кошелькам страны – уже приобрели команды в соревнованиях T20 на Карибах, в Южной Африке и Объединенных Арабских Эмиратах. Четтверо из них будут иметь команды в Major League Cricket, турнире, который стартует в Техасе этим летом.

Ладно, хватит крикета. Вернемся к футболу.

Саудовская Про-лига (СПЛ) была основана в 1976 году, но полностью перешла на профессиональный уровень только в 2007 году, в тот же год, когда стартовала ИПЛ. Лучшие команды этой лиги добились успеха в Лиге чемпионов азиатского футбола, особенно «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда и «Аль-Иттихад» из Джидды, но было бы трудно сказать, что кто-то за пределами королевства так уж сильно интересовался самой лигой.



ФК Аль-Наср

До 30 декабря 2022 года, когда Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», другим большим клубом из Эр-Рияда. Наверно, самый эффективный рекламный щит в мире, 38-летняя суперзвезда гарантирует зрительские симпатии, что вполне закономерно, если вы платите ему более 200 миллионов долларов в год.

Завоевав наше внимание, СПЛ, похоже, намерена его удержать.

В июне лига объявила, что суверенный фонд Саудовской Аравии, Государственный инвестиционный фонд (PIF), взял под контроль три уже упомянутые команды и «Аль-Ахли» из Джидды, а еще четыре команды переданы государственным предприятиям, и остальные команды лиги вскорепойдут по этому пути.

Цель «приватизации» – сделать СПЛ одной из 10 лучших лиг мира, значительно повысив ее качество, профиль и доходы. Через день после обнародования плана Карим Бензема, действующий обладатель Золотого мяча, подтвердил, что он покинет «Реал» Мадрид и перейдет в «Аль-Иттихад», принадлежащий PIF. Он будет получать такие же деньги, как и Роналду.

С тех пор в разделах трансферных сплетен повсюду стали появляться истории о том, кто из звезд в возрасте 30+ станет следующим.

«Это было безумием, но план разрабатывался годами, и он был спущен с самого верха», – объясняет консультант, хорошо знакомый со стратегией развития СПЛ, говоря на условиях анонимности.

«[Наследный принц] Мохаммед бин Салман хотел знать, почему саудовская лига может привлечь 60 000 болельщиков на некоторые матчи, но почти не собирает их на большинство игр. Ответ очевиден: общий уровень лиги был недостаточно высоким.

Как нам привлечь лучших игроков? Именно в этом и заключается план. Это всеобъемлющий подход к улучшению стадионов, возможностей телетрансляций, работы каждого клуба, общей профессионализации лиги.

Это хороший план, но на его реализацию потребуется какое-то время, потому что есть представители PIF, которые ведут переговоры с агентами игроков, но есть и люди из лиги, которые занимаются этим, поскольку у нее есть «центральный банк талантов», а затем в дело вступают люди из клубов.

Возможно, это случай, когда слишком много поваров. Посмотрите, сколько денег выбросили на Канте. Наверно, они соревнуются друг с другом».

Саймон Чедвик, профессор спорта и геополитической экономики в бизнес-школе SKEMA, говорит: «То, что мы видим в саудовском футболе – и в Саудовской Аравии в целом – это программа национального развития с неограниченным бюджетом.

Хотя между ними есть сходство, я часто задавался вопросом, почему Катар сделал некоторые вещи, которые он сделал в спорте, но с Саудовской Аравией дело обстоит иначе. То, что они делают, имеет смысл, и у них есть очень восприимчивая внутренняя аудитория для этого.

Если вы побываете на большом матче в Джидде или Эр-Рияде, то вскоре увидите, насколько популярен футбол в Саудовской Аравии. Это явно спорт №1, и здесь есть культура боления, с множеством шуток в социальных сетях.



ФК Аль-Наср

Но меня беспокоит чрезвычайно высокий темп перемен и уровень ожиданий государства. Если вы посмотрите на показатели заполняемости стадионов, то увидите, что за последние пять лет произошло значительное улучшение, но с низкой отправной точки. На некоторых стадионах показатели выросли примерно с 14 до 25%.

Саудовцы следуют старой модели «если вы построите, они придут», и не только в спорте. Может быть, они и придут, но гарантий нет, и не нужно далеко отходить от крупных городов, чтобы увидеть, как много Саудовской Аравии еще предстоит сделать в плане инфраструктуры».

Джеймс Дорси – удостоенный наград журналист и старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Национального университета Сингапура. По его мнению, у Саудовской Аравии есть одно очень существенное преимущество перед Китаем, Индией и почти всеми странами в настоящее время.

«Конечно, это деньги и полная поддержка со стороны их правительства», – говорит он.

«Саудовское государство хочет позиционировать страну как одного из самых важных игроков второго уровня в мировой политике, в то время как США, Китай и, возможно, Индия в какой-то момент окажутся на первом уровне.

Спорт – один из способов сделать это, и они хотят стать центром спорта в регионе. Они позволили Катару и ОАЭ получить преимущество перед ними. Мухаммед бин Салман (МБС) играет в догонялки и делает это с помощью кувалды.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаммед бин Салман

СПЛ покупает больших игроков, но все они находятся на закате своей карьеры. Зарубежные таланты помогают – каждая лига делает это – но все равно нужно разбавлять эти таланты своими собственными. Это будет проблемой, поэтому я скептически отношусь к потенциалу лиги стать глобально значимой, хотя она, конечно, может стать региональной силой.

Однако большие инвестиции в спорт имеют смысл. В регионе, где религия так важна, спорт, вероятно, единственный альтернативный способ взаимодействия с широкими слоями общества, поэтому он всегда будет интересен автократам.

Спорт – это теперь еще и индустрия, а значит, один из основных элементов стратегии МБС по диверсификации экономики. Кроме того, в Саудовской Аравии высокий уровень ожирения и диабета. Таким образом, огромные инвестиции в спорт имеют смысл по многим причинам. Вопрос в том, является ли эта большая ставка на СПЛ правильной стратегией».

Тим Кроу – бывший исполнительный директор международного агентства спортивного маркетинга Synergy, а ныне ведущий консультант.

Если быть честным, сравнение СПЛ/ИПЛ было его идеей, но он начал свой разговор с The Athletic с размышлений о другой большой спортивной истории, связанной с Саудовской Аравией: прекращении вражды между серией LIV Golf, поддерживаемой PIF, и американским PGA Tour.

Курсы по спортивному бизнесу будут обсуждать этот вопрос годами, но Кроу рассматривает мирное соглашение как тактическое отступление PIF, поскольку, похоже, он понял, что никто не хочет смотреть этот продукт, убытки растут, а длительная судебная тяжба может принести много проблем. По мнению Кроу, LIV Golf мог бы быть больше похож на другой известный эксперимент в крикете, World Series Cricket Керри Пэкера, но он не продержался достаточно долго, чтобы что-то изменить.

World Series Cricket, с другой стороны, сделала многих великих игроков относительно богатыми, ввела несколько инноваций, которые используются в игре до сих пор (игроки в ярких цветах, стандартные шлемы, игры в дневное и вечернее время) и изменила индустрию телетрансляций этого вида спорта. Запущенная в 1977 году Пакером, австралийским медиамагнатом, она закончилась к 1979 году, но ее влияние было безграничным.



ФК Аль-Иттихад

«У ИПЛ было несколько больших преимуществ перед СПЛ», – объясняет Кроу. «Во-первых, у нее был новый формат, который можно было использовать. Футбол есть футбол; я не вижу, чтобы саудовцы хотели слишком сильно возиться с правилами.

Во-вторых, у ИПЛ была необычайная страсть к крикету на ее огромном внутреннем рынке. Саудовская Аравия – не маленькая страна, и она действительно любит футбол, но это не Индия и не крикет.

Итак, остается третье преимущество ИПЛ: собрать всех лучших игроков в одном соревновании. Это снова модель Керри Пэкера. Но есть одна потенциальная проблема: крикетисты дешевы, а футболисты – нет. Когда Пэкер это делал, 25 000 фунтов стерлингов были для игроков судьбоносной суммой, которую они могли заработать за 60 дней.

Но сколько нужно, чтобы Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе поехали в Саудовскую Аравию? 400 миллионов долларов для Лионеля Месси оказалось недостаточно!».

Как вы уже поняли, Месси отказался от предложений СПЛ и выбрал «Интер Майами», МЛС и долю прибыли в попытке корпоративной Америки по-настоящему совершить прорыв футбола в США. Для Кроу это звучит как довольно сладкая сделка, но проявят ли мировые бренды и телекомпании такой интерес к СПЛ?

«Это всегда связано с количеством зрителей», – говорит он. «Конечно, всегда будет интерес к тому, чем занимается Роналду, и если этим летом к нему присоединятся еще несколько игроков, то этот интерес возрастет. Но как это будет сочетаться с АПЛ и Лигой чемпионов?

Это затруднит для несаудовских брендов перенаправление части своего бюджета на Саудовскую Про-лигу. Один или два из них попытаются окунуться в нее, но я не вижу значительных изменений в ближайшем будущем.

Мой совет саудовцам – выяснить, кто их аудитория, и сражаться в битвах, в которых можно победить. Может ли СПЛ стать лучшей азиатской лигой? Да. Сможет ли она обойти ведущие европейские лиги? Нет.

Интересно, возьмут ли они листок из книги ИПЛ и подумают о том, как они могут раскрутить франшизы по всему миру. Это следующий шаг для ИПЛ – топ-игрок может оставаться в группе из нескольких клубов и переходить из одного соревнования T20 в другое. Это глобально и локально одновременно.

Могут ли саудовцы сделать это? Мы знаем, что у них есть такие амбиции, потому что мы видели это в гольфе».

Наш спортивный консультант соглашается.



ФК Ньюкасл

«Если вы посмотрите на спортивный портфель PIF, то «Ньюкасл» – необычный клуб», – говорит он. «По сути, его им принесла британская бизнесвумен Аманда Стэйвли, и решение об этом было принято на более высоком уровне. Это инвестиция в «голубую фишку» по отличной цене, и они будут относиться к ней иначе, чем к остальным своим инвестициям.

Более типично то, что они делают с серией E1, которая представляет собой гонки на электрических лодках. Это сочетание Формулы-1 с Кубком Америки, и план состоит в том, чтобы создать глобальное соревнование между франшизами, которые они затем смогут продать. Extreme E (гонки по бездорожью на электрических внедорожниках) – еще одна из них».

СПЛ – новая Китайская суперлига (КСЛ)

Итак, то были пророчества об успехе, а вот «продажа без покрытия» СПЛ, и пункт №1 для аналогий – Китайская Суперлига в период с 2015 по 2017 год, футбольная версия тюльпановой лихорадки.

Все началось, когда президент Си Цзиньпин заявил о своем стремлении создать внутреннюю спортивную индустрию, способную соперничать с американской, и превратить Китай в футбольную державу. Это вызвало цунами расходов на клубы, тренеров, стадионы и звезд.

За 10 головокружительных дней в январе 2016 года трансферный рекорд КСЛ был побит трижды. Сначала «Цзянсу Сунин» заплатил «Челси» 24 млн фунтов за бразильского полузащитника Рамиреса, затем «Гуанчжоу Эвергранде» заплатил «Атлетико» Мадрид 25 млн фунтов за колумбийского форварда Джексона Мартинеса, а «Цзянсу Сунин» в ответ заплатил 38,5 млн фунтов за бразильского нападающего Алекса Тейшейру, обогнав в борьбе за него «Ливерпуль».

Тем же летом «Шанхай СИПГ» снова побил рекорд, заплатив 45 миллионов фунтов стерлингов за бразильскую звезду Халка. Однако эта отметка продержалась недолго: позже в 2016 году тот же клуб отдал «Челси» 52 миллиона фунтов за Оскара.

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что АПЛ должна быть «обеспокоена финансовой мощью» Китая, а Антонио Конте, который в то время был относительно счастлив на «Стэмфорд Бридж», предупредил, что КСЛ представляет «опасность не только для «Челси», но и для всех команд мира».



Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Тевес

Зарплаты тоже зашкаливали. «Шанхай Шеньхуа» согласился платить 32-летнему Карлосу Тевесу более 30 миллионов фунтов стерлингов в год, «Шаньдун Лунэн» сделал бывшего форварда «Саутгемптона» Грациано Пелле седьмым в рейтинг самых высокооплачиваемых игроков мира, а Роналду, по слухам, отклонил предложение в 100 миллионов евро (85 миллионов фунтов стерлингов) в год от неназванного клуба КСЛ. Пелле, по крайней мере, остался и забил немало голов.

Однако была одна небольшая проблема. На самом деле, это неправда, было несколько больших проблем, но единственная маленькая заключалась в том, что президент Си решил, что все эти беспричинные траты на иностранные предметы роскоши не очень-то по-китайски.

«Футбол популярен среди китайского среднего класса, но до сих пор нет никаких признаков активной внутренней футбольной культуры», – говорит доктор Пол Уиддоп, научный сотрудник отдела спортивной политики Манчестерского университета и член Академии спорта Эдинбургского университета.

В годы бума все это было немного «арендованным», а впечатления болельщиков были ужасными. Еще до того, как президент Си подал сигнал об изменении политики, модель суперзвезд, похоже, не работала. Большие имена приходили, но они как будто исчезали. Халк был востребованным игроком, но он уехал в Китай и был забыт.

«У саудовцев есть преимущество перед китайцами, потому что они ближе к Европе. География имеет значение – Эр-Рияд находится в шести часах полета на самолете от Европы, что не является огромным расстоянием. Это помогает».

Омар Чаудри – директор по сбору информации в спортивной консалтинговой компании Twenty First Group.

«В нашем рейтинге мировых лиг на момент прихода Роналду Саудовская Про-лига была на 58-м месте, а сейчас она находится немного выше – на 54-м», – говорит он. «У них две команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК, а «Аль-Хиляль» разгромил команду Катарской лиги «Аль-Духаиль» со счетом 7:0 в Дохе. Это повысило наше общее мнение о лиге.

Чтобы дать вам представление о том, до чего может дойти лига, наша модель оценивает японскую лигу J1 как сильнейшую в Азии и 22-ю в мире. Саудовские команды выступают в континентальных турнирах не хуже японских, но команды середины турнирной таблицы J1 намного сильнее.



ФК Аль-Хиляль

Но что будет сдерживать саудовскую лигу, так это качество местных талантов. Если ранжировать все лиги по качеству 50 лучших зарубежных игроков, то Саудовская профессиональная лига займет 22-е место, опередив J1 (24-е место). Но если оценивать все лиги по качеству 50 лучших отечественных игроков, то Саудовская лига занимает 75-е место. J1 занимает 21-е место.

Если саудовская лига собирается войти в топ-30 в краткосрочной перспективе, им потребуется, чтобы большинство их игроков были иностранцами, что в настоящее время является нарушением правил АФК в отношении доморощенных игроков, хотя они будут смягчены со следующего сезона, а лимит на иностранных игроков в командах Лиги чемпионов увеличится с четырех до шести. Несмотря на это, саудовцам необходимо сосредоточиться на развитии собственных талантов, чтобы действительно улучшить свою лигу».

По мнению Чаудри, успех любого соревнования сводится к трем основным составляющим.

«Первое – это качество», – объясняет он. «Достаточно ли у вас талантов? Способны ли ваши спортсмены показать себя с лучшей стороны? Играют ли лучшие с лучшими на регулярной основе? Саудовская Про-лига, конечно, начала подписывать большие имена, но достаточно ли хороши отечественные таланты?

Второе – это непредсказуемость, та неопределенность исхода, которая вызывает интерес. Вы должны думать о конкурентном балансе вашей лиги и о том, как избежать отсутствия интриги с плей-офф, повышением и понижением в классе.

И третье – это то, что мы называем связью, то есть причина, по которой болельщикам должно быть не все равно. АПЛ обладает этим в полной мере. У вас есть богатая история английского футбола, бренды клубов и множество звезд – трудно повторить это в спешке. Неужели кому-то за пределами Саудовской Аравии есть дело до их клубов?

MLS – хороший пример, поскольку они очень много работали над созданием бренда лиги и своих клубов, и они проделали довольно хорошую работу на конкурентном рынке. Но я подозреваю, что, если бы вы опросили болельщиков в Европе, им бы были более интересны южноамериканские команды, такие как «Палмейрас» или «Ривер Плейт», чем «Коламбус Крю» или «Спортинг Канзас-Сити». В этом нет ничьей вины, это просто весомость истории».

Доктор Джонатан Салливан, директор Китайских программ в Азиатском исследовательском институте Ноттингемского университета, не верит в эти сравнения СПЛ/КСЛ.

«Во-первых, Китай не рассматривал развитие КСЛ с точки зрения «спортсвошинга» (отбеливания репутации при помощи спорта, - прим.), – говорит он. «Они хотели использовать футбол для стимулирования потребления, досуга, развлечений и внутренней спортивной индустрии. Не было стремления использовать лигу в качестве инструмента «мягкой силы» или прикрытия для нарушения прав человека или уничтожения планеты ископаемым топливом».



ФК Аль-Иттихад

Возможно, следует добавить, что ни одна из этих целей нигде не фигурирует на сайте СПЛ, но доктор Салливан в ударе, так что мы должны вернуться к нему...

«Во-вторых, китайское государство не приказывало клубам КСЛ тратить сумасшедшие деньги. Это было делом рук частных предпринимателей, которые пришли в футбол, потому что хотели продемонстрировать верность политике реформ Си и/или получить преимущества для своих бизнес-интересов. Государство на самом деле было потрясено выплачиваемыми суммами и обеспокоено – и не без оснований – тем, что люди используют трансферные сделки для вывода валюты в офшоры, избегая контроля за движением капитала. Когда государство осознало нерациональность гонки вооружений, оно вмешалось, введя всевозможные правила.

В-третьих, КСЛ была явно задумана как рассадник китайских талантов. Да, государству нужны хорошие международные тренеры и некоторые игроки для повышения уровня, но всегда существовало намерение ограничить число иностранцев. Для Китая важнее, чтобы все приезжающие иностранцы были «хорошими гражданами», хорошо себя вели и с уважением относились к китайской культуре и политическим правилам.

В-четвертых, уровень денег, предлагаемых саудовцами, находится в другом измерении. Тевес получал в Шанхае 40 миллионов долларов в год, но он был исключением. Можно сказать, что это инфляция, или что качество игроков в Саудовской Аравии выше, но это также отражает тот факт, что саудовские клубы играют на деньги Дома Сауда».

И вопреки распространенному на Западе мнению, Салливан не считает, что КСЛ – это провал.

«Она была опустошена коронавирусом и пытается занять более рациональную позицию в качестве нишевого вида спорта», – говорит он. «С этой целью у нее дела идут не так уж плохо: сейчас лига более устойчива, чем в сумасшедшие годы».

По такому же пути пойдет и Саудовская Про-лига?

«Насколько я понимаю, ею руководят саудовские правители, а клубы и другие спортивные средства являются лишь проводником их стремления к созданию имиджа», – говорит Салливан. «Я не знаю, есть ли у них искреннее намерение создать устойчивую лигу.

Для кого это на самом деле? Я не могу представить, что саудовцы делают это для саудовских болельщиков; они делают это для своего международного имиджа. Но неужели европейцам есть дело до всех этих сбитых летчиков?

С другой стороны, здесь есть достойная культура болельщиков, а саудовские клубы и национальная сборная долгое время были сильны в Азии. Так что, возможно, это более естественный вариант, чем Китай».

Хммм, есть над чем поразмыслить. Возможно, нам придется подождать до 2040 года, чтобы узнать ответ. Мбаппе тогда будет 41 год, а Холанду всего 39. Ну же, где ваши ставки на то, где они будут играть?

Мэтт Слэйтер, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух