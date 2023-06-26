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26 июня 2023, 19:06 | Обновлено 26 июня 2023, 19:17
224
0

Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023

Как и прежде, главный фаворит – Месси

26 июня 2023, 19:06 | Обновлено 26 июня 2023, 19:17
224
0
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Издание Goal опубликовало обновленный реестр игроков, претендующих на завоевание Золотого мяча 2023 года.

Лидером рейтинга остается аргентинский нападающий Лионель Месси. В тройке лидеров вместе с ним находятся Эрлинг Холанд из «Ман Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Топ-20 номинантов имеет следующий вид:

  • 1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);
  • 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  • 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  • 4. Винисиус Жуниор («Реал»)
  • 5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
  • 6. Родри («Манчестер Сити»)
  • 7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»)
  • 8. Виктор Осимхен («Наполи»)
  • 9. Роберт Левандовски («Барселона»)
  • 10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
  • 11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
  • 12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»)
  • 13. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
  • 14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
  • 15. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»)
  • 16. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  • 17. Букайо Сака («Арсенал»)
  • 18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
  • 19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»)
  • 20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»)
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Золотой мяч Лионель Месси Эрлинг Холанд
Источник Goal.com
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