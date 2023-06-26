Другие новости26 июня 2023, 19:06 | Обновлено 26 июня 2023, 19:17
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Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Как и прежде, главный фаворит – Месси
26 июня 2023, 19:06 | Обновлено 26 июня 2023, 19:17
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Издание Goal опубликовало обновленный реестр игроков, претендующих на завоевание Золотого мяча 2023 года.
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Лидером рейтинга остается аргентинский нападающий Лионель Месси. В тройке лидеров вместе с ним находятся Эрлинг Холанд из «Ман Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Топ-20 номинантов имеет следующий вид:
- 1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);
- 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- 4. Винисиус Жуниор («Реал»)
- 5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
- 6. Родри («Манчестер Сити»)
- 7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»)
- 8. Виктор Осимхен («Наполи»)
- 9. Роберт Левандовски («Барселона»)
- 10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
- 11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
- 12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»)
- 13. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
- 14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
- 15. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»)
- 16. Лаутаро Мартинес («Интер»)
- 17. Букайо Сака («Арсенал»)
- 18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
- 19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»)
- 20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»)
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