Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023

Издание Goal опубликовало обновленный реестр игроков, претендующих на завоевание Золотого мяча 2023 года.

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Лидером рейтинга остается аргентинский нападающий Лионель Месси. В тройке лидеров вместе с ним находятся Эрлинг Холанд из «Ман Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Топ-20 номинантов имеет следующий вид: