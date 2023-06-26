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26 июня 2023, 11:53 | Обновлено 26 июня 2023, 12:51
2578
4

Почему Месси выбрал Интер Майами

Валерий Василенко – о сорвавшемся трансфере Лео в «Барселону»

26 июня 2023, 11:53 | Обновлено 26 июня 2023, 12:51
2578
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Почему Месси выбрал Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Это был наверняка главный мыльный сериал нынешнего лета. Всем было понятно, что Лионель Месси покинет «ПСЖ». За два сезона в Париже аргентинец так и не стал, точнее, не захотел стать частью «Сен-Жермен». Он там играл в свою игру, тогда как остальные – в свою.

Признаться, переход Лео в «ПСЖ» два года назад изначально выдавался почетной ссылкой. Это был самый очевидный вариант продолжения его карьеры после непоняток с «Барселоной». Что-то типа летних каникул у двоюродной бабушки.

«Бабушка», не имеющая прямых наследников, баловала Лео. И еще одного «оторванного барселонского ломтя» – Неймара. Однако и сама старушка, и ее «внук» прекрасно понимали, что длительного союза не получится. Хотя пирожные и были вкусными. Да и работать особо не нужно было.

Когда нынешний сезон подходил к концу, Лео заблаговременно сообщил руководству «Парижа», что оставаться не намерен. Первым официально об этом поведал прямолинейный тренер команды Гальтье. Правда, клуб попытался быстренько отыграть ситуацию, набить себе цену: мол, еще не все решено, и все еще возможно.

Но то была лишь игра слов. Никакие пирожные не могли заставить Лео остаться. Он ушел, не оставив какого-нибудь заметного следа в истории «Пари Сен-Жермен». Да, он дважды становился чемпионом Франции, но, на мой взгляд, не стоит преувеличивать это достижение. С учетом актуального кадрового потенциала парижского клуба и параллельной пропасти между «ПСЖ» и остальными в Лиге 1, чемпионом Франции в составе «Парижа» мог стать и Поворознюк. Причем не только тот, кто «футболист», но и тот, кто президент.

В последнем матче Лионеля за «ПСЖ» болельщики команды освистали аргентинца. Чем вызвали недовольство многих знаменитых экс-футболистов. Да что там бывших – даже Мбаппе негодовал по этому поводу. Дескать, как можно любить футбол и одновременно освистывать лучшего футболиста в истории игры.

Лично мне понять футболистов, негодующих по поводу болельщицкого свиста, несложно. Но, если честно, еще проще понять самих фанов. Потому что Лионель Месси, игравший за «ПСЖ» – не настоящий. В «Барселоне» был настоящий Месси. В сборной Аргентине на недавно завершившемся чемпионате мира был настоящий Месси. А в «Париже» был клон великого футболиста. Была его тень.

Он мог забить двадцать мячей и сделать столько же результативных передач – при установившемся положении вещей это немудрено, но болельщик хотел явно большего. Болельщик «Парижа» хотел, чтобы Лео играл не только на чистых мячах. Он хотел, чтобы Месси бился за клуб и команду в Лиге чемпионов. А Месси там бился? Ага… Я бы тоже его освистывал.

***

Ну, а дальше на горизонте Месси должна была снова возникнуть «Барселона». Должна из-за того, что на протяжении всей почетной парижской ссылки Месси прямо или косвенно намекал о своем желании вернуться. Особенно рьяно разговоры о его возвращении на «Камп Ноу» оживились в конце прошлого сезона.

Хави, главный тренер «блауграны» и по совместительству друг Лео, не единожды рапортовал о готовности клуба принять обратно главную клубную легенду. Конец мая – начало июня сего года: риторика Хави однозначная. «Я бы этого очень хотел». «Возвращение Месси – приоритет «Барселоны». «Все каталонцы хотят его возвращения».

Мне кажется, Хави был почти уверен, что Лео вернется.

Почему больше фигурировал тренер «Барсы», а не президент? Ну, общеизвестно, что у Лапорты сложились не самые трогательные отношения с аргентинцем. Почему – тема отдельной заметки. Но в данной связи нужно понимать вот еще что. В отличие от тренера, президент клуба, тем более такого, по определению не имеет права бросаться словами. Вот он и не бросался. И делал все, чтобы Месси вернулся. В этом я тоже почему-то уверен, хотя как болельщику «сине-гранатовых» Лапорта мне тоже не очень нравится.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Но истина мне нравится больше. И вот если ей следовать, то в несостоявшемся камбеке Месси виноват не столько Лапорта, сколько сам аргентинец.

«Я принял решение перейти в «Майами». И далее по тексту. Мне кажется, не только я был обескуражен недавним признанием Лео. Причем не только самим фактом признания, но и его «мотивационной частью».

В ней Месси витиевато объясняет, почему решил перейти в МЛС. По его уверениям, решение принято «не из-за денег». Как раз в этой части нет претензий: вариант из Саудовской Аравией был в разы денежнее.

Но вот что касается отказа от варианта с «Барселоной», то тут не все так однозначно. «Мне не хотелось с этим сталкиваться снова: ждать, что будет дальше, оставлять свое будущее в чьих-то руках. Я хотел принять решение самостоятельно, принимая во внимание свои потребности, потребности семьи». И еще: «сейчас я хочу уйти от излишнего внимания, больше думать о своей семье». О том, сделала ли «Барса» все для того, чтобы Лео вернулся, чемпион мира ответил так: «ну, не знаю, это их проблема».

***

На мой взгляд, все вышеизложенное вопит о том, что сейчас у Лионеля Месси футбольные приоритеты поменялись. Серьезно поменялись. Ему уже 36-ть, он наконец-то достиг главной цели в своей карьере – стал чемпионом мира, параллельно ступив на одну площадку пантеона с Марадоной. Жизнь действительно удалась. А в «Барселоне» его наверняка ждала бы неизвестность. Как раз в этом он совершенно прав.

Там его ждала бы не только настоящая любовь фанатов, но и настоящая работа. Пришлось бы снова корячиться, много бегать, работать не только на себя, но и команду. Да, его возвращение на круги своя стало бы самым привлекательным и душещипающим футбольным киношным сюжетом нынешнего столетия. Но он выбрал не футбол, а спокойствие, и «прокурорскую» пенсию.

Можем ли мы его третировать? Да ни в жизнь! Его «облико морале» настолько совершенно, что скомпрометировать не получится при всем желании. Он уже все всем доказал, все выиграл. И в свои 36-ть он просто не хочет больше отхаркивать легкие. И что-то снова доказывать в «больше, чем клубе». Он хочет просто катать мяч, получая удовольствие от вожделенных взглядов Кривцова и компании, от удачно исполненного штрафного.

Он, в конце концов, хочет был просто кормильцем своей семьи. Ну, не таким, как в свое время Женя Селезнев. Но если в сухом остатке, то весьма похоже.

«Барса» по поводу решения Месси выдала очень краткое коммюнике: «Президент Лапорта понимал и уважал решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы». Попахивает троллингом? Однозначно. Но по сути-то Лапорта прав. Разве нет?

Но даже если и перегнул палку барселонский президент, у которого, как было сказано выше, сложные отношения с Месси, то вердикт друга Хави должен расставить все точки над «і». Тренер «Барсы» о сорвавшемся возвращении аргентинца сказал следующее: «Лионель хочет более спокойной и семейной жизни».

И как супруг и отец он ее получит.

Хотя как футболист мог бы получить значительно больше.

Но теперь его история медленно превращается в автобиографию. Как и у Роналду.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 4
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McLay
Вибрав то й вибрав.
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+1
Serhii P.
Здебільшого, легенди, які поверталися у свої клуби, в кінці кар"єри, не виправдовували сподівань (приклад повернення Шевченка в "Мілан"). Звичайно, 36 років це не 25, і навряд чи він би зміг викладатися в кожному матчі на 100%, враховуючі вікові зміни та фізичні кондиції. Тому рішення правильне, щоб запам"ятатися вболівальникам "Барси" як справжня легенда клубу.
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+1
Yurko
Коментар на підтримку Лео 💪
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0
introvert
Так, Лео більше цінує комфорт родини і любов близьких, ніж обожнювання фанатів. Завжди так було. Дорікнути цим дорослій людині можуть лише дурні та інфантили. Він дійсно всім уже все довів - ну, принаймні тим, кому в принципі можливо щось довести. Глори Роналду продовжуватимуть ненавидіти його, вигадуючи для цього все більш ідіотські причини, навіть якщо Мессі виграє ще з десяток ЛЧ та КС.
Тому респект, легендо! Грай в своє задоволення і насолоджуйся життям.
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0
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