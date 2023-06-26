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  4. Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге
Украина. Вторая лига
26 июня 2023, 18:55 |
633
0

Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге

Киевская команда успешно прошла аттестацию

26 июня 2023, 18:55 |
633
0
Локомотив, состоящий из работников Укрзализныци, сыграет во Второй лиге
Локомотив Киев

Киевский «Локомотив» успешно прошел аттестацию на участие во Второй лиге Украины. Теперь команда получил статус профессионального клуба.

«Теперь уже Официально! Футбольный клуб Железнодорожников «Локомотив» прошел аттестацию на участие в соревнованиях Второй лиги чемпионата Украины по футболу, получив статус профессионального клуба!

Заседание Комитета по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины состоялось на прошлой неделе. На нем озвучили приятную для каждого болельщика новость. «Локомотив» прошел аттестацию по всем критериям и результатам!

Команда, состоящая из работников Укрзализныци и воспитанников Локомотива разных лет, уже полностью готовится к старту на профессиональном уровне.

Молодежь сейчас набирается опыта на городском и всеукраинском уровне. Старт нового сезона во Второй лиге ПФЛ намечен на начало августа. Заметим, что Локомотив был основан в 1919 году, а в последний раз играл на профессиональном уровне в 1987 году», – идется в официально заявлении «Укрзализныци».

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Укрзализныця Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Локомотив Киев
Источник Telegram
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