Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионские перемены: что происходит в Наполи сразу после скудетто
Италия
26 июня 2023, 17:15 | Обновлено 26 июня 2023, 17:19
405
0

Чемпионские перемены: что происходит в Наполи сразу после скудетто

Рассказываем о переменах в неаполитанском клубе

26 июня 2023, 17:15 | Обновлено 26 июня 2023, 17:19
405
0
Чемпионские перемены: что происходит в Наполи сразу после скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис и Руди Гарсия (справа)

Сезон 2022/23 стал сверхуспешным для Наполи. Во-первых, неаполитанцы выиграли скудетто, чего не было со времен Марадоны. Во-вторых, адзурри впервые в своей истории вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Казалось, что Наполи сделал запас на несколько успешных лет, но все быстро изменилось. В первую очередь это связано с тем, что главный герой триумфального сезона неаполитанцев Лучано Спаллетти решил покинуть клуб. Это уже серьезный аспект межсезонья для неаполитанцев. Но есть и другие моменты.

Еще по ходу прошлого сезона появлялись опасения, что Наполи может ослабнуть летом. Многие игроки были настолько хороши, что топ-клубы не могли обделить их вниманием. Если Хвича Кварацхелия твердо заявил, что не покинет Неаполь в ближайшее время, то Виктор Осимхен не был столь категоричным. Нигериец заявил, что его в ситуации все будет зависеть от президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. Футболист дал понять, что следующий сезон может провести в другом месте. Наверняка, игроку известно об интересе к нему со стороны топ-клубов.

Слухи вокруг Осимхена понятны. Нигериец провел взрывной сезон, забив 26 мячей в 32-х матчах чемпионата Италии. Он стал лучшим бомбардиром не только Наполи, но и всей Серии А. До того он забивал 14 и 10 голов за сезон. Осимхен заметно прогрессирует, при этому ему только 24 года. То же самое касается Хвичи. Уже в первом сезоне на топ-уровне 22-летний вингер набрал 22 очка по системе гол+пас (12+10). Оба игрока проявили себя очень хорошо и помогли неаполитанцам в борьбе за чемпионство. Поэтому интерес к ним со стороны топ-клубов не должен быть сюрпризом и для адзурри.

Хвича, скорее всего, действительно останется, а вот по Осимхену есть вопросы. Де Лаурентис ранее заявлял, что не продаст нигерийца. Но функционер уже утверждал, что Спаллетти останется тренером Наполи в следующем сезоне. Если итальянцу предложат солидную сумму за нигерийца, он может согласиться на его продажу. Неаполитанцы выкупили у Вероны форварда Джованни Симеоне, но сын Эль Чоло не настолько эффективен, как Осимхен. Потеря лучшего бомбардира команды будет заметной, даже если Ирвинг Лосано и Маттео Политано будут показывать хорошую результативность.

Осимхен – не единственная потенциальная потеря адзурри. С высокой долей вероятности Неаполь покинет защитник Ким Мин Чжэ, на которого всерьез претендует Бавария. Стороны близки к заключению сделки. Наполи получит солидную компенсацию за основного центрбека в районе 50-ти млн евро, но он был (и пока еще остается) важным игроком в обороне команды. Кроме того, через год заканчиваются контракты у полузащитника Петра Зелиньски и голкипера Алекса Мерета. Это важные игроки основы.

Вдобавок ко всему покинуть неаполитанцев может еще и спортивный директор Кристиано Джунтоли. Он создавал чемпионскую команду вместе со Спаллетти, но теперь не факт, что она останется прежней. Возможно, функционер не хочет работать с другим тренером, а может намерен получить новый вызов. К нему есть интерес со стороны Ювентуса, Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. Пока нельзя сказать, что Наполи распадается сразу после чемпионства, но предпосылки к этому есть. Лето будет очень важным для адзурри во многих аспектах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Наполи празднуют долгожданное скудетто

Теперь о тренерских перестановках. Неаполитанцы объявили, что новым наставником команды будет Руди Гарсия. Выбор неожиданный, поскольку в слухах фигурировали более именитые специалисты. Но это Де Лаурентис. Владелец Наполи выбирает в первую очередь не тренера, а личность. Перед назначением Гарсии он общался с ним в течение 10-ти дней. Итальянцу важно узнать человека, которого он берет на работу. Болельщикам остается лишь принять решение функционера.

У Гарсии было время побеседовать с работодателем. В апреле он покинул Аль-Наср, в котором выступает Криштиану Роналду. Поговаривают, что португалец приложил руку к увольнению француза. По слухам, футболист считал, что тренер не подходит команде, и что без него результаты улучшатся. Этого не произошло. Аль-Наср так и не смог побороться с Аль-Иттихадом за чемпионство, да еще и вылетел из национального Кубка на стадии полуфинала.

Получилось так, что отъезд из Саудовской Аравии пошел на пользу Гарсии. Возглавить чемпионов Италии – это серьезный вызов. Специалист ранее уже работал в Серии А. Летом 2013 года его назначили в Рому. До того он возглавлял Лилль, с которым становился чемпионом Франции и выигрывал национальный Кубок. В Риме француз провел 2,5 сезона. Гарсия уверенно стартовал с волками, выиграв 10 матчей подряд с общим счетом 24:1. Но потом Рома стала терять очки. Весной команда выдала еще одну победную серию – в этот раз из девяти матчей, но проиграла Ювентусу чемпионскую гонку.

Во втором сезоне под руководством специалиста римляне тоже финишировали на 2-м месте в Серии А – снова позади Ювентуса. Третья кампания проходила тяжело. Француза уволили в январе 2016 года. Примечательно, что тогда на место Гарсии назначили Спаллетти. В этот раз Руди заменил Лучано в Наполи. В целом, специалист неплохо отработал в Серии А. Но его подводили странные серии ничьих, в которых Рома растеряла много очков. Римляне не выиграли скудетто во главе с французом, но дважды стали вице-чемпионами Италии.

После Ромы Гарсия работал в Марселе и Лионе. В национальном первенстве команды под руководством специалиста особых успехов не достигали. При этом француз вывел провансальцев в финал Лиги Европы, где они уступили Атлетико. С Лионом он доходил до финала Кубка французской лиги, где ткачи уступили ПСЖ. После золотого дубля с Лиллем по итогам сезона 2010/11 Гарсия не выиграл ни одного трофея, хотя несколько раз был близко к большим титулам.

Специалист возвращается в Италию через 7 лет после ухода из Ромы. Пока сложно сказать, чего ожидать от Наполи под руководством француза, поскольку непонятно, что будет с составом команды. Наверняка, Де Лаурентис и сам еще всего не знает, потому и решил назначить не самого именитого тренера. Так он снимет давление с команды, ведь с приходом известного наставника пришлось бы ставить еще более высокие цели, а теперь – как получится. Еще Спаллетти давал понять, что повторить успехи прошлого сезона неаполитанцам будет очень сложно.

Текст: meta.ua/sport

По теме:
Ливерпуль включился в гонку за лидером Наполи
Бельгия впервые в истории выиграла женский Евробаскет
Почеттино в Челси – правильное решение. От этого выиграют все
выбор редакции Наполи Аурелио Де Лаурентис Руди Гарсия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
Футбол | 26 июня 2023, 11:14 5
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны

Клуб объявил о контракте

Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Другие виды | 25 июня 2023, 20:05 10
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту

Украинка в первый день соревнований показала результат 1.97 метра

Игроки Динамо вышли из отпуска. Команда начинает подготовку к сезону
Футбол | 26.06.2023, 11:29
Игроки Динамо вышли из отпуска. Команда начинает подготовку к сезону
Игроки Динамо вышли из отпуска. Команда начинает подготовку к сезону
Игрок Шахтера пострадал от расизма в Испании
Футбол | 26.06.2023, 17:19
Игрок Шахтера пострадал от расизма в Испании
Игрок Шахтера пострадал от расизма в Испании
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Футбол | 25.06.2023, 21:15
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
26.06.2023, 06:20
Теннис
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
24.06.2023, 23:20 4
Волейбол
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
25.06.2023, 19:55
Волейбол
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
25.06.2023, 05:45 3
Футбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
24.06.2023, 23:55 7
Футбол
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
25.06.2023, 09:47 13
Футбол
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
24.06.2023, 21:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем