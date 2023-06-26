Чемпионские перемены: что происходит в Наполи сразу после скудетто

Сезон 2022/23 стал сверхуспешным для Наполи. Во-первых, неаполитанцы выиграли скудетто, чего не было со времен Марадоны. Во-вторых, адзурри впервые в своей истории вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Казалось, что Наполи сделал запас на несколько успешных лет, но все быстро изменилось. В первую очередь это связано с тем, что главный герой триумфального сезона неаполитанцев Лучано Спаллетти решил покинуть клуб. Это уже серьезный аспект межсезонья для неаполитанцев. Но есть и другие моменты.

Еще по ходу прошлого сезона появлялись опасения, что Наполи может ослабнуть летом. Многие игроки были настолько хороши, что топ-клубы не могли обделить их вниманием. Если Хвича Кварацхелия твердо заявил, что не покинет Неаполь в ближайшее время, то Виктор Осимхен не был столь категоричным. Нигериец заявил, что его в ситуации все будет зависеть от президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. Футболист дал понять, что следующий сезон может провести в другом месте. Наверняка, игроку известно об интересе к нему со стороны топ-клубов.

Слухи вокруг Осимхена понятны. Нигериец провел взрывной сезон, забив 26 мячей в 32-х матчах чемпионата Италии. Он стал лучшим бомбардиром не только Наполи, но и всей Серии А. До того он забивал 14 и 10 голов за сезон. Осимхен заметно прогрессирует, при этому ему только 24 года. То же самое касается Хвичи. Уже в первом сезоне на топ-уровне 22-летний вингер набрал 22 очка по системе гол+пас (12+10). Оба игрока проявили себя очень хорошо и помогли неаполитанцам в борьбе за чемпионство. Поэтому интерес к ним со стороны топ-клубов не должен быть сюрпризом и для адзурри.

Хвича, скорее всего, действительно останется, а вот по Осимхену есть вопросы. Де Лаурентис ранее заявлял, что не продаст нигерийца. Но функционер уже утверждал, что Спаллетти останется тренером Наполи в следующем сезоне. Если итальянцу предложат солидную сумму за нигерийца, он может согласиться на его продажу. Неаполитанцы выкупили у Вероны форварда Джованни Симеоне, но сын Эль Чоло не настолько эффективен, как Осимхен. Потеря лучшего бомбардира команды будет заметной, даже если Ирвинг Лосано и Маттео Политано будут показывать хорошую результативность.

Осимхен – не единственная потенциальная потеря адзурри. С высокой долей вероятности Неаполь покинет защитник Ким Мин Чжэ, на которого всерьез претендует Бавария. Стороны близки к заключению сделки. Наполи получит солидную компенсацию за основного центрбека в районе 50-ти млн евро, но он был (и пока еще остается) важным игроком в обороне команды. Кроме того, через год заканчиваются контракты у полузащитника Петра Зелиньски и голкипера Алекса Мерета. Это важные игроки основы.

Вдобавок ко всему покинуть неаполитанцев может еще и спортивный директор Кристиано Джунтоли. Он создавал чемпионскую команду вместе со Спаллетти, но теперь не факт, что она останется прежней. Возможно, функционер не хочет работать с другим тренером, а может намерен получить новый вызов. К нему есть интерес со стороны Ювентуса, Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. Пока нельзя сказать, что Наполи распадается сразу после чемпионства, но предпосылки к этому есть. Лето будет очень важным для адзурри во многих аспектах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Наполи празднуют долгожданное скудетто

Теперь о тренерских перестановках. Неаполитанцы объявили, что новым наставником команды будет Руди Гарсия. Выбор неожиданный, поскольку в слухах фигурировали более именитые специалисты. Но это Де Лаурентис. Владелец Наполи выбирает в первую очередь не тренера, а личность. Перед назначением Гарсии он общался с ним в течение 10-ти дней. Итальянцу важно узнать человека, которого он берет на работу. Болельщикам остается лишь принять решение функционера.

У Гарсии было время побеседовать с работодателем. В апреле он покинул Аль-Наср, в котором выступает Криштиану Роналду. Поговаривают, что португалец приложил руку к увольнению француза. По слухам, футболист считал, что тренер не подходит команде, и что без него результаты улучшатся. Этого не произошло. Аль-Наср так и не смог побороться с Аль-Иттихадом за чемпионство, да еще и вылетел из национального Кубка на стадии полуфинала.

Получилось так, что отъезд из Саудовской Аравии пошел на пользу Гарсии. Возглавить чемпионов Италии – это серьезный вызов. Специалист ранее уже работал в Серии А. Летом 2013 года его назначили в Рому. До того он возглавлял Лилль, с которым становился чемпионом Франции и выигрывал национальный Кубок. В Риме француз провел 2,5 сезона. Гарсия уверенно стартовал с волками, выиграв 10 матчей подряд с общим счетом 24:1. Но потом Рома стала терять очки. Весной команда выдала еще одну победную серию – в этот раз из девяти матчей, но проиграла Ювентусу чемпионскую гонку.

Во втором сезоне под руководством специалиста римляне тоже финишировали на 2-м месте в Серии А – снова позади Ювентуса. Третья кампания проходила тяжело. Француза уволили в январе 2016 года. Примечательно, что тогда на место Гарсии назначили Спаллетти. В этот раз Руди заменил Лучано в Наполи. В целом, специалист неплохо отработал в Серии А. Но его подводили странные серии ничьих, в которых Рома растеряла много очков. Римляне не выиграли скудетто во главе с французом, но дважды стали вице-чемпионами Италии.

После Ромы Гарсия работал в Марселе и Лионе. В национальном первенстве команды под руководством специалиста особых успехов не достигали. При этом француз вывел провансальцев в финал Лиги Европы, где они уступили Атлетико. С Лионом он доходил до финала Кубка французской лиги, где ткачи уступили ПСЖ. После золотого дубля с Лиллем по итогам сезона 2010/11 Гарсия не выиграл ни одного трофея, хотя несколько раз был близко к большим титулам.

Специалист возвращается в Италию через 7 лет после ухода из Ромы. Пока сложно сказать, чего ожидать от Наполи под руководством француза, поскольку непонятно, что будет с составом команды. Наверняка, Де Лаурентис и сам еще всего не знает, потому и решил назначить не самого именитого тренера. Так он снимет давление с команды, ведь с приходом известного наставника пришлось бы ставить еще более высокие цели, а теперь – как получится. Еще Спаллетти давал понять, что повторить успехи прошлого сезона неаполитанцам будет очень сложно.

Текст: meta.ua/sport