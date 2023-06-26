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Клубный чемпионат мира
26 июня 2023, 17:24 | Обновлено 26 июня 2023, 17:26
182
0

ФИФА утвердила место проведения клубного ЧМ 2023 года

Впервые в истории турнир примет Саудовская Аравия

26 июня 2023, 17:24 | Обновлено 26 июня 2023, 17:26
182
0
ФИФА утвердила место проведения клубного ЧМ 2023 года
ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о том, что клубный чемпионат мира в 2023 году состоится в Джидде. Саудовская Аравия примет турнир впервые в истории.

Матчи клубного ЧМ пройдут с 12 по 22 декабря.

Напомним, от Европы на клубном чемпионате мира выступит «Манчестер Сити» - победитель Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Азию представит японский клуб «Урава Ред Даймондс». Также в турнире сыграют египетский «Аль-Ахли», мексиканский клуб «Леон», новозеландский «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Представитель от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), он же – победитель Кубка Либертадорес, пока не определен.

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клубный чемпионат мира по футболу ФИФА
Источник ФИФА
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