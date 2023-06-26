ФИФА утвердила место проведения клубного ЧМ 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о том, что клубный чемпионат мира в 2023 году состоится в Джидде. Саудовская Аравия примет турнир впервые в истории.

Матчи клубного ЧМ пройдут с 12 по 22 декабря.

Напомним, от Европы на клубном чемпионате мира выступит «Манчестер Сити» - победитель Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Азию представит японский клуб «Урава Ред Даймондс». Также в турнире сыграют египетский «Аль-Ахли», мексиканский клуб «Леон», новозеландский «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Представитель от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), он же – победитель Кубка Либертадорес, пока не определен.