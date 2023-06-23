Клубный ЧМ будет расширен до 32 команд. Турнир в 2025 году примут США

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о том, что Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США в новом формате.

В турнире примут участие сразу 32 команд, хотя в минувшем турнире играли только семь участников.

С 2025 году на Клубном ЧМ Европу будут представлять 12 команд, включая трех последних победителей Лиги чемпионов.

Еще 6 команд будут представлять Латинскую Америку, по 4 клуба будут из Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, а также представители Океании.

Частично турнир можно считать подготовкой к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.