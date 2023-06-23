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  4. Клубный ЧМ будет расширен до 32 команд. Турнир в 2025 году примут США
Клубный чемпионат мира
23 июня 2023, 20:11 |
2765
7

Клубный ЧМ будет расширен до 32 команд. Турнир в 2025 году примут США

Расширение с 7 до 32-х участников

23 июня 2023, 20:11 |
2765
7
Клубный ЧМ будет расширен до 32 команд. Турнир в 2025 году примут США
twitter.com/FIFAcom

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о том, что Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США в новом формате.

В турнире примут участие сразу 32 команд, хотя в минувшем турнире играли только семь участников.

С 2025 году на Клубном ЧМ Европу будут представлять 12 команд, включая трех последних победителей Лиги чемпионов.

Еще 6 команд будут представлять Латинскую Америку, по 4 клуба будут из Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, а также представители Океании.

Частично турнир можно считать подготовкой к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

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ФИФА клубный чемпионат мира по футболу
Источник BBC
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well
Бабло побеждает зло
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+4
pytlak1990
На мою думку турнір повинен бути цікавим!
Ответить
+2
DK1961
Зло  В ВИДЕ БАБЛА побеждает все
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+2
Владислав Антонов
Футбол глобалізується, але треба щось робити з внутрішніми календарями, бо не розумію, куди втиснуть той ЧС.
Ответить
+1
Выталкиватель парашутистов
Блаттер нервно курит в сторонке... Нет предела человеческой жадности. Рупь за сто, что еще при жизни Инфантино, турнир расширят до 64 команд. Помните слова знаменитого футбольного журналиста времен застоя - Мержанова : футбол - игра миллионов. Мы тогда эту фразу понимали по-другому, ну, как бы намек на массовость советского футбола, оказывается нет,еще при жизни своей,журналист в кругу своих друзей выдал свой секрет -он не массовость имел в виду, а те деньги,которые крутятся в футболе... Тогда были миллионы,а сейчас сотни миллиардов...
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+1
Eye of Providence
Може з цього щось і вийде. По той непотріб що був... реальне шопопало.
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+1
Golhrenshtanga
Чё вы все деньги считаете,просто смотрите футбол,больше интересных матчей,это что плохо?
Ответить
0
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