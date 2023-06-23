Клубный ЧМ будет расширен до 32 команд. Турнир в 2025 году примут США
Расширение с 7 до 32-х участников
Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о том, что Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США в новом формате.
В турнире примут участие сразу 32 команд, хотя в минувшем турнире играли только семь участников.
С 2025 году на Клубном ЧМ Европу будут представлять 12 команд, включая трех последних победителей Лиги чемпионов.
Еще 6 команд будут представлять Латинскую Америку, по 4 клуба будут из Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, а также представители Океании.
Частично турнир можно считать подготовкой к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
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