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  4. Шевченко поздравил Паоло Мальдини с днем рождения
Италия
26 июня 2023, 16:11 |
476
0

Шевченко поздравил Паоло Мальдини с днем рождения

Легендарный форвард поздравил экс-партнера по команде

26 июня 2023, 16:11 |
476
0
Шевченко поздравил Паоло Мальдини с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко поздравил с 55-м днем рождения своего экс-партнера по «Милан» Паоло Мальдини:

«С днем рождения, капитан. Твоя история и история твоей семьи уникальна. Ты написал важные страницы истории «Милана». Вдохновение для всех, легенда, партнер по команде и друг. Поздравляю, Паоло».

Шевченко выступал вместе с Мальдини за «Милан» в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах.

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Андрей Шевченко Милан Паоло Мальдини
Источник Instagram
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