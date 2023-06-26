Италия26 июня 2023, 16:11 |
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Шевченко поздравил Паоло Мальдини с днем рождения
Легендарный форвард поздравил экс-партнера по команде
26 июня 2023, 16:11 |
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Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко поздравил с 55-м днем рождения своего экс-партнера по «Милан» Паоло Мальдини:
«С днем рождения, капитан. Твоя история и история твоей семьи уникальна. Ты написал важные страницы истории «Милана». Вдохновение для всех, легенда, партнер по команде и друг. Поздравляю, Паоло».
Шевченко выступал вместе с Мальдини за «Милан» в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах.
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