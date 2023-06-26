Шевченко поздравил Паоло Мальдини с днем рождения

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко поздравил с 55-м днем рождения своего экс-партнера по «Милан» Паоло Мальдини:

«С днем рождения, капитан. Твоя история и история твоей семьи уникальна. Ты написал важные страницы истории «Милана». Вдохновение для всех, легенда, партнер по команде и друг. Поздравляю, Паоло».

Шевченко выступал вместе с Мальдини за «Милан» в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах.