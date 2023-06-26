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  4. Алексис МАКАЛЛИСТЕР: «Я хочу брать трофеи, как и Ливерпуль»
Англия
26 июня 2023, 15:59 |
394
0

Алексис МАКАЛЛИСТЕР: «Я хочу брать трофеи, как и Ливерпуль»

Аргентинский хавбек – о целях в новом клубе

26 июня 2023, 15:59 |
394
0
Алексис МАКАЛЛИСТЕР: «Я хочу брать трофеи, как и Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер прокомментировал свой переход в «Ливерпуль»:

«Всем нам известно, что Клоппу нравилось использовать контратаки, но в последние годы это изменилось. Он сказал мне, что ему нужны игроки, обладающие менталитетом победителя и способные действовать между линиями.

У меня всегда был такой менталитет, а после чемпионата мира он стал ещё сильнее. Я хочу брать трофеи. Это моя цель и цель клуба. «Ливерпуль» — один из крупнейших клубов Европы и мира. Его история делает его таким».

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Источник The Mirror
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