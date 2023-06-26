Англия26 июня 2023, 15:59 |
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Алексис МАКАЛЛИСТЕР: «Я хочу брать трофеи, как и Ливерпуль»
Аргентинский хавбек – о целях в новом клубе
26 июня 2023, 15:59 |
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер прокомментировал свой переход в «Ливерпуль»:
«Всем нам известно, что Клоппу нравилось использовать контратаки, но в последние годы это изменилось. Он сказал мне, что ему нужны игроки, обладающие менталитетом победителя и способные действовать между линиями.
У меня всегда был такой менталитет, а после чемпионата мира он стал ещё сильнее. Я хочу брать трофеи. Это моя цель и цель клуба. «Ливерпуль» — один из крупнейших клубов Европы и мира. Его история делает его таким».
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