Алексис МАКАЛЛИСТЕР: «Я хочу брать трофеи, как и Ливерпуль»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер прокомментировал свой переход в «Ливерпуль»:

«Всем нам известно, что Клоппу нравилось использовать контратаки, но в последние годы это изменилось. Он сказал мне, что ему нужны игроки, обладающие менталитетом победителя и способные действовать между линиями.

У меня всегда был такой менталитет, а после чемпионата мира он стал ещё сильнее. Я хочу брать трофеи. Это моя цель и цель клуба. «Ливерпуль» — один из крупнейших клубов Европы и мира. Его история делает его таким».