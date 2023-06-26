ПСЖ объявит нового тренера 28 июня

«ПСЖ» объявит имя нового главного тренера команды 28 июня. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Перед этим должно состояться увольнение нынешнего тренера команды, Кристофа Галтье. Он получит от чемпионов Франции 6 миллионов евро компенсации.

Новым главным тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике. Его приоритетом была работа в АПЛ, но договориться с «Челси» ему не удалось.