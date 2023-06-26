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Франция
26 июня 2023, 14:59 |
351
0

ПСЖ объявит нового тренера 28 июня

Команду возглавит Луис Энрике

26 июня 2023, 14:59 |
351
0
ПСЖ объявит нового тренера 28 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

«ПСЖ» объявит имя нового главного тренера команды 28 июня. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Перед этим должно состояться увольнение нынешнего тренера команды, Кристофа Галтье. Он получит от чемпионов Франции 6 миллионов евро компенсации.

Новым главным тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике. Его приоритетом была работа в АПЛ, но договориться с «Челси» ему не удалось.

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ПСЖ Луис Энрике Кристоф Галтье
Источник Le Parisien
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