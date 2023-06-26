Франция26 июня 2023, 14:59 |
351
0
ПСЖ объявит нового тренера 28 июня
Команду возглавит Луис Энрике
26 июня 2023, 14:59 |
351
0
«ПСЖ» объявит имя нового главного тренера команды 28 июня. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
Перед этим должно состояться увольнение нынешнего тренера команды, Кристофа Галтье. Он получит от чемпионов Франции 6 миллионов евро компенсации.
Новым главным тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике. Его приоритетом была работа в АПЛ, но договориться с «Челси» ему не удалось.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2023, 14:56 10
«Айнтрахт» и «Вердер» заинтересованы в услугах защитника молодежной сборной Украины
Футбол | 26 июня 2023, 10:51 5
Макс Валеф начал подготовку к сезону
Теннис | 25.06.2023, 14:04
Футбол | 25.06.2023, 21:15
Футбол | 26.06.2023, 13:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2023, 09:48 20
24.06.2023, 21:28 26
24.06.2023, 09:13
25.06.2023, 20:17 19
25.06.2023, 09:47 13
25.06.2023, 03:19 1
25.06.2023, 20:05 10
24.06.2023, 22:50 8