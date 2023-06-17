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Украина. Премьер лига
17 июня 2023, 12:36 | Обновлено 17 июня 2023, 12:48
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0

СМИ: ПСЖ возглавит Луис Энрике

Испанец близок к назначению в парижской команде

17 июня 2023, 12:36 | Обновлено 17 июня 2023, 12:48
108
0
СМИ: ПСЖ возглавит Луис Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский специалист Луис Энрике станет новым наставником парижского клуба «ПСЖ».

Сообщается, что 53-летний бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании в ближайшие часы прилетит в Париж, где подпишет контракт.

После этого о назначении Луис Энрике будет объявлено официально.

Напомним, Луис Энрике до декабря 2022 года возглавлял сборную Испанию, которую он покинул по завершении ее выступления на чемпионате мира в Катаре.

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