Алексей Крутых – Фабиан Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона
26 июня украинский теннисист Алексей Крутых (№181 ATP) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.
В первом раунде отбора украинец сразится против Фабиана Марожана из Венгрии (№95 ATP). Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после матча Махач – Учияма. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель сыграет против Элиаса Имера (№168 ATP) или Антуана Эскоффье (№184 ATP).
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