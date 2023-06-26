Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алексей Крутых – Фабиан Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
26 июня 2023, 12:14 |
140
0

Алексей Крутых – Фабиан Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Уимблдона

26 июня 2023, 12:14 |
140
0
Алексей Крутых – Фабиан Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

26 июня украинский теннисист Алексей Крутых (№181 ATP) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинец сразится против Фабиана Марожана из Венгрии (№95 ATP). Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после матча Махач – Учияма. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель сыграет против Элиаса Имера (№168 ATP) или Антуана Эскоффье (№184 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейтинг ATP. Алькарас обошел Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Он обыграл Алькараса. Крутых узнал первого соперника в отборе к Уимблдону
Фабиан Марожан Алексей Крутых смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саккари снялась с турнира в Истборне. Калинина узнала новую соперницу
Теннис | 25 июня 2023, 21:40 0
Саккари снялась с турнира в Истборне. Калинина узнала новую соперницу
Саккари снялась с турнира в Истборне. Калинина узнала новую соперницу

Первая ракетка Украины встретится с Дарьей Касаткиной

Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»
Футбол | 25 июня 2023, 13:42 27
Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»
Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»

Ольга Ракицкая – о новом соглашении мужа с «горняками»

КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
Теннис | 25.06.2023, 14:04
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
Вратарь приступил к работе. Состав Днепра-1 пополнил еще один легионер
Футбол | 26.06.2023, 10:51
Вратарь приступил к работе. Состав Днепра-1 пополнил еще один легионер
Вратарь приступил к работе. Состав Днепра-1 пополнил еще один легионер
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
Футбол | 25.06.2023, 13:07
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
24.06.2023, 09:13
Баскетбол
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
25.06.2023, 03:19 1
Футбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
24.06.2023, 23:55 7
Футбол
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
24.06.2023, 23:14
Другие виды
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
25.06.2023, 11:14 1
Футбол
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
24.06.2023, 23:20 4
Волейбол
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
24.06.2023, 20:16 3
Другие виды
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
24.06.2023, 21:28 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем