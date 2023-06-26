Алексей Крутых – Фабиан Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня украинский теннисист Алексей Крутых (№181 ATP) начнет выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинец сразится против Фабиана Марожана из Венгрии (№95 ATP). Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после матча Махач – Учияма. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель сыграет против Элиаса Имера (№168 ATP) или Антуана Эскоффье (№184 ATP).

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