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Чемпионат Европы
26 июня 2023, 12:00 | Обновлено 26 июня 2023, 12:10
3113
2

Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии

Организаторы склоняются к тому, что поединок пройдет в Варшаве

26 июня 2023, 12:00 | Обновлено 26 июня 2023, 12:10
3113
2
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
УАФ

В пятом туре отбора на Евро-2024 по футболу национальная сборная Украины будет принимать англичан.

Как стало известно Sport.ua, в УАФ еще не определились, где пройдет это важное противостояние. Поскольку из-за полномасштабной российской агрессии Украина пока не может быть хозяином, то рассматриваются варианты по проведению матча в городах Австрии, Словакии и Польши.

И хотя поединок должен состояться еще не скоро – 9 сентября, однако ажиотаж ощущается, все-таки встречаются лидеры подгруппы С.

Согласно последней информации наших источников, организаторы склоняются к тому, что поединок пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, трибуны которого могут вместить 58000 зрителей. Это бы хорошо отвечало статусу этого матча, отмечает источник в УАФ.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Звісно, що лише Польща. Там найбільше наших заробітчан і переселенців, тому підтримка нам гарантована.
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