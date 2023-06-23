Руслан КОСТЫШИН: «Уверен, что Ребров выведет сборную на Евро-2024»

Экс-тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился мнением о перспективах Сергея Реброва во главе сборной Украины.

- Как вам сборная с Ребровым?

- Ребров – отличный выбор.

- Игра с Германией (3:3) вам понравилась?

- От таких игр не отказываются. Очень статусный матч. Футболисты такие играют на сверхусилии и сверхмотивации. В игре и после было много эмоций.

Поэтому в первом тайме (0:2 после 45 минут, - прим.) с Северной Македонией футболисты были пустые, выхолощенные. Перерыв в матче пошел на пользу. Можно сказать, выиграли на характере.

А вообще, любому тренеру нужно время.

- Ребров даст результат в этом отборочном цикле?

- Я уверен, что он выведет сборную на Евро-2024.

- Сможем побеждать Италию и Англию?

- Почему нет, сколько наших сейчас в той же Англии? И Цыганков хорош.