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Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 10:57 |
641
5

Руслан КОСТЫШИН: «Уверен, что Ребров выведет сборную на Евро-2024»

Специалист считает, что национальная команда сейчас способна решать серьезные задачи

23 июня 2023, 10:57 |
641
5
Руслан КОСТЫШИН: «Уверен, что Ребров выведет сборную на Евро-2024»
ФК Аксу. Руслан Костышин

Экс-тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился мнением о перспективах Сергея Реброва во главе сборной Украины.

- Как вам сборная с Ребровым?
- Ребров – отличный выбор.

- Игра с Германией (3:3) вам понравилась?
- От таких игр не отказываются. Очень статусный матч. Футболисты такие играют на сверхусилии и сверхмотивации. В игре и после было много эмоций.

Поэтому в первом тайме (0:2 после 45 минут, - прим.) с Северной Македонией футболисты были пустые, выхолощенные. Перерыв в матче пошел на пользу. Можно сказать, выиграли на характере.

А вообще, любому тренеру нужно время.

- Ребров даст результат в этом отборочном цикле?
- Я уверен, что он выведет сборную на Евро-2024.

- Сможем побеждать Италию и Англию?
- Почему нет, сколько наших сейчас в той же Англии? И Цыганков хорош.

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Руслан Костышин Сергей Ребров Евро-2024 сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 5
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west-ukr5555
Дивний оптимізм після матчів із Македонією та Мальтою.
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+2
Alexx
Слова брошенные в пустоту .А если не выведет?
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+1
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Alexx
Игрв вообще нет 
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0
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