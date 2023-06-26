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  4. Виктор СКРИПНИК: «Были предложения из Словении, Венгрии, Греции и Германии»
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 11:50 |
192
0

Виктор СКРИПНИК: «Были предложения из Словении, Венгрии, Греции и Германии»

Наставник «Ворсклы» имел предложения из-за рубежа

26 июня 2023, 11:50 |
192
0
Виктор СКРИПНИК: «Были предложения из Словении, Венгрии, Греции и Германии»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник рассказал о своих возможностях работать за границей и назвал страны, из которых ему поступали предложения.

«Могу назвать страны. Были предложения из Словении, Венгрии, Греции, Германии. В Германии был интерес от команд второго и третьего дивизиона.

Мне хотелось работать в командах, которые ведут борьбу за еврокубки, как было в «Заре» и сейчас есть в «Ворскле», - сказал Скрипник.

В прошлом сезоне «Ворскла» под руководством Скрипника заняла пятую строчку в УПЛ, благодаря чему получила право сыграть в квалификации Лиги конференций.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава
Источник Украинский футбол
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