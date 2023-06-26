Виктор СКРИПНИК: «Были предложения из Словении, Венгрии, Греции и Германии»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник рассказал о своих возможностях работать за границей и назвал страны, из которых ему поступали предложения.

«Могу назвать страны. Были предложения из Словении, Венгрии, Греции, Германии. В Германии был интерес от команд второго и третьего дивизиона.

Мне хотелось работать в командах, которые ведут борьбу за еврокубки, как было в «Заре» и сейчас есть в «Ворскле», - сказал Скрипник.

В прошлом сезоне «Ворскла» под руководством Скрипника заняла пятую строчку в УПЛ, благодаря чему получила право сыграть в квалификации Лиги конференций.