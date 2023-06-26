Виктор СКРИПНИК: «На хороших футболистов претендует половина клубов УПЛ»
Наставник «Ворсклы» – о трансферах с прицелом на Лигу конференций
Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник надеется, что в межсезонье клубу удастся добавить команде конкуренции за счет работы на трансферном рынке.
«Если будет возможность пригласить игроков лучше, чем у нас сейчас, то обязательно будем это делать. Всегда хочется приобрести одного защитника, одного хава и одного нападающего. Интересен Леднев и еще многие. На хороших футболистов претендует половина клубов УПЛ», – объяснил Скрипник.
Напомним, «Ворскла» по итогам сезона 2022/23 заняла пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков после 30 туров. Полтавчане будут представлять Украину в Лиге конференций УЕФА 2023/24.
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