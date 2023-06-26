Рейтинг ATP. Алькарас обошел Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира

Прошлую неделю мужчины провели на турнирах ATP 500 в Халле и Лондоне.

На соревнованиях в Великобритании победе одержал испанец Карлос Алькарас, который благодаря этому успеху снова возглавил мировой рейтинг. Финалист Алекс де Минаур поднялся на две позиции и стал 16-м.

В Германии лучшим был представитель Казахстана Александр Бублик, это позволило ему обновить личный рекорд – 26 место. Финалист Андрей Рублев остался седьмым.

В первой десятке состоялось еще одно изменение – Янник Синнер опередил Тэйлора Фритца.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинские мужчины ничем не порадовали и практически все опустились в рейтинге.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Алькарас опередил Медведева, а Рублев – Синнера.

Чемпионская гонка ATP