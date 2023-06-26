Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Алькарас обошел Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира
ATP
26 июня 2023, 11:58 |
349
0

Рейтинг ATP. Алькарас обошел Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира

Янник Синнер опередил Тэйлора Фритца

26 июня 2023, 11:58 |
349
0
Рейтинг ATP. Алькарас обошел Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Прошлую неделю мужчины провели на турнирах ATP 500 в Халле и Лондоне.

На соревнованиях в Великобритании победе одержал испанец Карлос Алькарас, который благодаря этому успеху снова возглавил мировой рейтинг. Финалист Алекс де Минаур поднялся на две позиции и стал 16-м.

В Германии лучшим был представитель Казахстана Александр Бублик, это позволило ему обновить личный рекорд – 26 место. Финалист Андрей Рублев остался седьмым.

В первой десятке состоялось еще одно изменение – Янник Синнер опередил Тэйлора Фритца.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинские мужчины ничем не порадовали и практически все опустились в рейтинге.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Алькарас опередил Медведева, а Рублев – Синнера.

Чемпионская гонка ATP

По теме:
Алексей Крутых – Фабиан Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Он обыграл Алькараса. Крутых узнал первого соперника в отборе к Уимблдону
Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур Александр Бублик Андрей Рублев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Теннис | 25 июня 2023, 20:17 19
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты

Украинка и чешка в финале выиграли у тандема Сторм Хантер / Алиша Паркс в двух сетах

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 26 июня 2023, 11:33 1
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты

Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года

33-летняя Квитова взяла 31-й титул в карьере, выиграв турнир в Берлине
Теннис | 25.06.2023, 18:32
33-летняя Квитова взяла 31-й титул в карьере, выиграв турнир в Берлине
33-летняя Квитова взяла 31-й титул в карьере, выиграв турнир в Берлине
Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»
Футбол | 25.06.2023, 13:42
Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»
Жена Ракицкого: «Шахтер – наш дом»
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
Война | 26.06.2023, 10:28
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
25.06.2023, 11:14 1
Футбол
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
24.06.2023, 21:02 1
Футбол
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
24.06.2023, 23:20 4
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо
25.06.2023, 13:07
Футбол
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
24.06.2023, 23:14
Другие виды
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
24.06.2023, 20:58 69
Футбол
Драфт-2023 установил исторический рекорд НБА
Драфт-2023 установил исторический рекорд НБА
24.06.2023, 14:26
Баскетбол
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
24.06.2023, 22:50 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем