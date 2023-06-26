Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб

Завершилась предпоследняя теннисная неделя перед стартом одного из главных турниров года – Уимблдона. С 19 по 25 июня было сыграно два турнира серии АТР 500, один – WTA 500 и WTA 250. Украинские спортсмены также приняли участие на соревнованиях высокого уровня, а украинские болельщики даже смогли отпраздновать один парный трофей. Но обо всем по порядку.

WTA 250 Бирмингем

Из всех 4 турниров серии АТР или WTA, соревнования в Бирмингеме – самые низкорейтинговые (250 очков за победу, на остальных – по 500). Но именно тут было сконцентрировано главное внимание украинских фанов тенниса, поскольку на травяных кортах Великобритании выступило сразу 7 украинок.

В первом раунде квалификации было украинское дерби между Лесей Цуренко и Даяной Ястремской. Игра завершилась разгромной победой Даяны в двух партиях. Ястремская вышла в финал отбора, где в борьбе уступила Терезе Мартинцовой.

С 1/16 финала стартовали три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Элина на старте уступила перспективной чешке Линде Фругвиртовой, причем без шансов (2:6, 0:6). Для Свитолиной это был первый матч на траве с 2021 года. Для нее это явно не самое удобное покрытие. К слову, Свитолина попала на Уимблдон 2023 благодаря wild card от организаторов.



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Марта Костюк встретилась в первом раунде со своей уже бывшей подружкой Анастасией Потаповой. Украинка взяла первый сет у представительницы страны 404, все шло хорошо до 11 гейма 2-й партии. Тогда Потапова сделала брейк, затем подала на матч и взяла под контроль ход поединка. Костюк откровенно перегорела и проиграла и 3-й сет, завершив выступления на траве и закончив подготовку к Уимблдону.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина стала единственной украинкой, которая вышла во 2-й раунд. На старте турнира она выиграла у перспективной американки Алиши Паркс (пускай Алише уже и 22 года). Далее Калинина встретилась с Хэрриет Дарт. Ангелина и Хэрриет провели второй поединок за неделю и украинка снова уступила представительнице Великобритании. Вначале было поражение в Ноттингеме, также в 1/8 финала, а теперь и в Бирмингеме. Стоит отметить, что из всех украинских теннисисток, которые играют на соревнованиях на уровне WTA, Ангелина готовится к травяному мейджору больше всех. За 2 недели Ангелина провела 2 турнира, а с понедельника стартует в Истборне. Кстати, в Истборне также будет играть и «любимая» соперница Калининой Дарт, но встретится с украинкой он сможет только в полуфинале. Возможно, мы сможем увидеть Ангелину чуть дальше, чем в 1/8 финала...

Титул в одиночном разряде завоевала Алена Остапенко, посеяная под 2-м номером. В финале она обыграла первую ракетку турнира Барбору Крейчикову в двух партиях. Интересно, что в 1/4 финала Алена совершила невероятный камбек. В матче против Магдалены Френх латвийка проигрывала 4:6, 0:4 (30:40), но смогла вернуться в игру и выиграть поединок.



Getty Images/Global Images Ukraine

В паре в Бирмингеме сыграли 3 украинки: Людмила и Надежда Киченок, а также Марта Костюк. Надежда завершила выступления еще в первом раунде, проиграв вместе с Алисией Росольской тандему Магда Линетт / Бернарда Пера.

Людмила Киченок и Алена Остапенко были посеяны под первым номером, а Марта Костюк и первая ракетка мира в паре Барбора Крейчикова – под 2-м. Было бы неплохо увидеть финальный поединок с участием Людмилы и Марты, все даже шло к этому, ведь оба тандема с украинками дошли до полуфиналов. Но, к сожалению, Киченок и Остапенко уступили Сторм Хантер и Алише Паркс. Костюк и Крейчикова, в свою очередь, вышли в финал турнира, где в двух партиях обыграли обидчиц Людмилы и Алены.

Украинка и чешка стали чемпионками турнира в Бирмингеме. Для Марты это 2-й парный трофей в карьере, в то время как для Барборы – 17-й. И Костюк, и Крейчикова попали в интересный рейтинг, в котором всего 3 девушки. Марта стала третьей теннисисток в 2023 году, которая выиграла как минимум один турнир в одиночном, и один турнир в парном разряде. У Барборы в общей сложности 4 титула (3 в паре и 1 в одиночке). На 2-м месте – Кори Гауфф (1 одиночный + 2 парных).

WTA 500 Берлин

Первыми двумя сеяными соревнований в столице Германии были Арина Соболенко и Елена Рыбакина. К счастью, обе вылетели уже во 2-м раунде. В четвертьфинале и вовсе остались только 3 сеяные теннисистки – Каролина Гарсия (3), Петра Квитова (7) и Мария Саккари (6), причем Квитова и Гарсия сыграли между собой.

33-летняя Петра 24 июня выиграла сразу 2 матча (в Берлине были переносы игр из-за дождей), обыграв вначале Каролину, а затем и россиянку Александрову. В финале турнира опытная чешка встретилась с Донной Векич, с которой справилась в двух сетах.

Для Квитовой этот трофей стал 31-м в карьере. Стоит отметить, что по ходу турнира чешка ни разу не отдала сет. На травяных кортах Петра провела 7-й финал и выиграла 6-й титул.



Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

АТР 500 Лондон

Можно ли было считать Карлоса Алькараса фаворитом перед стартом турнира? Да, он первый сеяный, да, он второй номер рейтинга АТР, но его баланс на траве был 4/4. Тем не менее, состав участников для Карлитоса был удобным. Все топовые ребята с подачами, против которых Алькарасу чисто теоретически было бы сложно, поехали играть в Галле.

По факту, обыграть испанца мог только Артур Ридеркнех, причем со статусом лаки-лузера. У француза высокий рост, мощная подача, но, как и свойственно подаванам, деревянная игра. Артур взял первый сет у Алькараса, проиграл второй в борьбе, в третьей партии вел с брейком, но не смог удержать преимущество, игра перешла на тай-брейк, который уверенно со счетом 7:3 взял молодой испанец.

Далее Карлос спокойно прошелся по сетке, обыграв на своем пути Иржи Легечку, Григора Димитрова, Себастьяна Корду, а в финале выиграв у Алекса Де Минаура. Для Алькараса это первый титул на травяных кортах. Всего на его счету 10 трофеев на уровне АТР и победа на US Open 2022.



Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

АТР 500 Галле

Топовый турнир, любимой для Федерера. «Топ-сиды»: Медведев, Циципас, Рублев, Синнер, Хуркач, Чорич, Агут, Зверев... Медведев вылетел в четвертьфинале от Агута, Синнер – от Бублика, Зверев – в полуфинале от Бублика, Циципас и Хуркач завершили выступления еще во 2-м раунде, а Чорич – и вовсе в первом.

В финале встретились два психа, а точнее – Александр Бублик и Андрей Рублев. Победу одержал кацапский казахстанский теннисист.

Бублик в 8-й раз сыграл в финале на уровне АТР и выиграл второй титул.



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик

Дарья Снигур

Не для кого не секрет, что трава – любимое покрытие Дарьи. Естественно, она играет на нем меньше всего матчей, но все же она выиграла в 2019 году юниорский Уимблдон.

В 2023 году Дарья провела 9.5 матчей на траве. После неплохой недели в Ноттингеме, где она обыграла 10-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю, Снигур поехала выступать на 100-тысячнике в Илкли. Дарья, к слову, тоже готовится к Уимблдону, где будет стартовать с квалификации.

На соревнованиях в Илкли украинка взяла уверенный старт, деклассировав 74-ю ракетку Анну-Каролину Шмидлову. Казалось, что учитывая состав участников, Дарья может дойти и до финала. Однако дожди сыграли с украинкой злую шутку. 22 июня Дарье пришлось играть 2 матча подряд. В 1/8 финала она плюс-минус уверенно разобралась с Сачией Викери, а дальше вышла на шведку Мирьям Бьорклунд.

К сожалению, победить девушку Дениса Шаповалова не получилось. Да и сыграть полный матч тоже. Дарья проиграла 4 стартовых гейма и снялась с поединка. Проблемы с физикой, просто поберечь силы или действительно какая-то травма – неизвестно. Однако еще в Ноттингеме украинка брала медицинский тайм-аут в игре с Бултер. Тогда была проблема с ногой.



Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Юлия Стародубцева

Юлия приняла довольно неожиданное решение. После триумфа в Самтере, причем на харде, Стародубцева поехала на 25-тысячник в Санто-Доминго играть на красной глине. Во-первых, для украинки это был первый матч на грунте, во-вторых, первый матч за пределами США. Все это и дает право сделать вывод, что украинка выбрала немного странный и, возможно, неверный вариант. Плюс стоит учитывать, что Юлия, по ее же словам, настроена попасть в квалификацию к US Open, поэтому зачем ехать играть грунт, когда паралельно в США проходил хардовый 25-тысячник в Уичито, где Юлия могла бы быть третьей сеяной...

Однако, в любом случае, никто не имеет право осуждать Юлию. Прогресс налицо и, скорее всего, это было просто желание попробовать себя на грунте. В итоге уже в первом раунде соревнований, являясь явной фавориткой встречи, украинка в двух сетах разгромно уступила Ани Вангеловой.

Стоит отметить, что в паре для Юлии турнир удался. Вместе с Аной-Софией Санчес она дошла до финала, где на напряженном супер-тай-брейке уступила тандему Мария Гонсалес / Ксения Ласкутова со счетом 9:11.

Виталий Сачко и Алексей Крутых

Виталий после триумфа на челленджере в Братиславе сразу поехал в Познань на грунтовой турнир. После поражение в первом сете на тай-брейке от Улисса Бланча украинец снялся с турнира. Затем Виталий снялся и с парного разряда. Официальная причина снятия с турнира – травма паха.

Алексей Крутых начал и закончил подготовку к Уимблдону на челленджере в Илкли. Украинец стартовал с квалификации, в первом раунде обыграв Рио Ногучи. Стоит отметить, что Алексей впервые провел матч на травяном покрытии. Далее первый номер украинского мужского тенниса вышел на перспективного китайца Шана Цзюньчэня, которому проиграл в двух сетах. Уже сегодня, 26 июня, Крутых сыграет в первом раунде отбора к Уимблдону против Фабиана Марожана.

Трофей Владислава Орлова

Орлов может записать к себе в актив выступления на 25-тысячнике в Попраде. В одиночном разряде Владислав дошел до полуфинала, где уступил Патрику Риклу.

В паре Орлов завоевал трофей. Украинец вместе с Даниэлем Пати в финале должны были сыграть против тандема Денис Истомин / Евгений Карловский, но соперники не вышли на матч.

Для Орлова этот трофей стал первым парным в сезоне. Всего на его счету 12 титулов в парном разряде.



Instagram. Даниэль Пати и Владислав Орлов

Успешно возвращение сестер Колб

Мария и Надежда Колб выиграли грунтовой 15-тысячник в Гданьске. За 4 матча сестры Колб отдали всего 1 сет.

Интересно, что для украинок это был всего второй турнир в 2023 году (не выступали с начала января). Уроженки Крыма в 25-й раз в карьере сыграли в парном финале на турнирах ITF и выиграли свой 8-й титул (третий с августа 2023 года). Победа в Гданьске принесла украинкам 955 долларов призовых и 10 рейтинговых очков.

После награждения Надежда опубликовала фото в своем Instagram и подписала публикацию так, как свойственно любому здравомыслящему человеку:

«Слава Украине! Слава нации! Крым – Украина».

Анита Сагдиева

Успешно на соревнованиях ITF выступила и 19-летняя украинка Анита Сагдиева. На 15-тысячнике в Сан-Диего украинка дошла до финала в парном разряде вместе с Малаикой Раполу. К сожалению, выиграть трофей не получилось. Украинско-американский дуэт в двух сетах проиграл американской паре Сара Дааветтила / Катерина Ху.

Интересно, что на прошлой неделе Анита также дошла до финала на этих же кортах в паре. Тогда тоже не получилось одержать победу.

Всего на счету Аниты два трофея в паре на уровне ITF. Оба – на грунте в 2021 году.