Виктор СКРИПНИК: «Когда я шел в Зарю, то знал, что ждет меня»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник рассказал о реальных причинах расставания с луганской «Зарей», которую возглавлял два с половиной года.

«Я хотел вернуться в Европу, чтобы быть рядом с родными. Мы вместе приняли это решение. У меня хорошие отношения сложились с президентом и всеми работниками клуба. Могу с гордостью сказать, что тренировал «Зарю». Когда я уже переходил в «Ворсклу», мы позвонили друг другу и пожелали удачи.

Когда я шел в «Зарю», то знал, что ждет меня. Хотелось поработать в Украине. Рад, что два с половиной года я честно это делал. «Заря» уже готовила нового тренера, который приезжал к нам в Турцию. Относился к этому с уважением, потому что клуб хотел смотреть дальше. В итоге «Заря» пригласила ван Леувена», - сказал Скрипник.

Напомним, Скрипник тренировал «Зарю» с 2019 по 2022 год. При нем команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата Украины, а также доходила до финала Кубка Украины.