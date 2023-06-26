Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в десятку, Цуренко выпала из топ-50

Прошлую неделю женщины провели на травяных турнирах в Берлина и Бирмингеме.

На более крупных соревнованиях в Германии свой 31-й титул в карьере выиграла Петра Квитова, она сохранила девятую строчку мирового рейтинга. Финалистка Донна Векич вернулась в топ-20.

В Бирмингеме титул достался Алене Остапенко, ее позиция не изменилась (17). Финалистка Барбора Крейчикова вернулась в первую десятку.

В топ-10 состоялось еще одно изменение, Каролин Гарсия уступила четвертую строчку Джессике Пегуле.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки не очень успешно выступили на прошлой неделе, Марта Костюк, Леся Цуренко, Элина Свитолина и Даяна Ястремская опустились в рейтинге. Ангелина Калинина сохранила высокую позицию, Катерина Байндл, Дарья Снигур и Катарина Завацкая немного улучшили свое положение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок опустилась на одно место, Марта Костюк поднялась на два, Надежда Киченок – на одно.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

Квитова ворвалась в топ-8 чемпионской гонки, Крейчикова также немного подтянулась к лидерам.

Чемпионская гонка WTA

Украинкам по итогам этой недели в Чемпионской гонке похвастаться нечем.

Украинки в Чемпионской гонке WTA