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  4. Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в десятку, Цуренко выпала из топ-50
WTA
26 июня 2023, 11:32 |
559
0

Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в десятку, Цуренко выпала из топ-50

Донна Векич вернулась в топ-20

26 июня 2023, 11:32 |
559
0
Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в десятку, Цуренко выпала из топ-50
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Прошлую неделю женщины провели на травяных турнирах в Берлина и Бирмингеме.

На более крупных соревнованиях в Германии свой 31-й титул в карьере выиграла Петра Квитова, она сохранила девятую строчку мирового рейтинга. Финалистка Донна Векич вернулась в топ-20.

В Бирмингеме титул достался Алене Остапенко, ее позиция не изменилась (17). Финалистка Барбора Крейчикова вернулась в первую десятку.

В топ-10 состоялось еще одно изменение, Каролин Гарсия уступила четвертую строчку Джессике Пегуле.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки не очень успешно выступили на прошлой неделе, Марта Костюк, Леся Цуренко, Элина Свитолина и Даяна Ястремская опустились в рейтинге. Ангелина Калинина сохранила высокую позицию, Катерина Байндл, Дарья Снигур и Катарина Завацкая немного улучшили свое положение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок опустилась на одно место, Марта Костюк поднялась на два, Надежда Киченок – на одно.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

Квитова ворвалась в топ-8 чемпионской гонки, Крейчикова также немного подтянулась к лидерам.

Чемпионская гонка WTA

Украинкам по итогам этой недели в Чемпионской гонке похвастаться нечем.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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