Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в десятку, Цуренко выпала из топ-50
Донна Векич вернулась в топ-20
Прошлую неделю женщины провели на травяных турнирах в Берлина и Бирмингеме.
На более крупных соревнованиях в Германии свой 31-й титул в карьере выиграла Петра Квитова, она сохранила девятую строчку мирового рейтинга. Финалистка Донна Векич вернулась в топ-20.
В Бирмингеме титул достался Алене Остапенко, ее позиция не изменилась (17). Финалистка Барбора Крейчикова вернулась в первую десятку.
В топ-10 состоялось еще одно изменение, Каролин Гарсия уступила четвертую строчку Джессике Пегуле.
Топ-10 рейтинга WTA
Украинки не очень успешно выступили на прошлой неделе, Марта Костюк, Леся Цуренко, Элина Свитолина и Даяна Ястремская опустились в рейтинге. Ангелина Калинина сохранила высокую позицию, Катерина Байндл, Дарья Снигур и Катарина Завацкая немного улучшили свое положение.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок опустилась на одно место, Марта Костюк поднялась на два, Надежда Киченок – на одно.
Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA
Квитова ворвалась в топ-8 чемпионской гонки, Крейчикова также немного подтянулась к лидерам.
Чемпионская гонка WTA
Украинкам по итогам этой недели в Чемпионской гонке похвастаться нечем.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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