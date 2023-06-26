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Молодежные турниры
26 июня 2023, 09:55 | Обновлено 26 июня 2023, 10:10
647
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «На Испанию не нужно настраиваться»

Защитник сборной Украины U-21 – о предстоящем матче с «Красной Фурией»

26 июня 2023, 09:55 | Обновлено 26 июня 2023, 10:10
647
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «На Испанию не нужно настраиваться»
Оксана Васильева. Константин Вивчаренко

Защитник сборной Украины U-21 Константин Вивчаренко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2023 против ровесников из Испании.

«Конечно, у нас мало времени на восстановление. Но и мы, и тренерский штаб делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться. Два дня – это, конечно, мало.

Думаю, на эту команду и не нужно настраиваться – ее имя говорит само за себя. Конечно, нам тоже нужно выходить и играть на победу. Мы очень хотим занять первое место и будем выходить на поле и делать все возможное», - сказал Вивчаренко.

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится во вторник, 27 июня. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник Суспильне спорт
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