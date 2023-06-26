Микель АРТЕТА: «Стать чемпионами – наша цель»
Наставник «Арсенала» назвал задачу «канониров» на следующий сезон
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о задаче своей команды на следующий сезон английской Премьер-лиги.
«Можем ли мы стать чемпионами в следующем сезоне? Это наша цель. Мы понимаем, насколько это тяжело, ведь АПЛ – сильнейшая лига в мире. Я нигде не видел такого высокого уровня конкуренции, как сейчас.
Уровень чемпионата настолько высок, что для победы в нем ты должен быть лучшим в мире. Но для этого нам нужно усилиться», - сказал Артета.
Напомним, ранее в «Арсенале» определили лучший гол сезона-2022/23.
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