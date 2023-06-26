Александр КАРАВАЕВ: «День-два и все решится»
Защитник «Динамо» – о своем будущем
31-летний футболист киевского «Динамо» Олександр Караваєв рассказал о своем будущем, а также поделился ожиданиями от нового сезона.
– Вы приехали на медосмотр. Это значит, что вы остаетесь в «Динамо»?
– У меня контракт до 30-го июня и сейчас мы на завершающей стадии. Я думаю, что день-два и все решится.
– Какие у вас ожидания от этого сезона?
– Как всегда – очень положительные. С каждым годом все больше и больше растет напряжение. Поэтому подтверждение, что я смотрел и переходные матчи, и до этого матчи первой лиги, там много друзей играет. Очень сильные команды зашли в чемпионат и те, что остались, также усиливаются и меняются. Потому, как обычно, будет очень большое напряжение и борьба.
– Успели отдохнуть перед новым сезоном?
– Да, конечно. Я первый раз за последние четыре-пять лет не ездил в сборную. Потому я был все время с семьей и очень хорошо отдохнул.
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