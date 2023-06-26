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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 09:18 | Обновлено 26 июня 2023, 09:22
780
1

Александр КАРАВАЕВ: «День-два и все решится»

Защитник «Динамо» – о своем будущем

26 июня 2023, 09:18 | Обновлено 26 июня 2023, 09:22
780
1
Александр КАРАВАЕВ: «День-два и все решится»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

31-летний футболист киевского «Динамо» Олександр Караваєв рассказал о своем будущем, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

– Вы приехали на медосмотр. Это значит, что вы остаетесь в «Динамо»?
– У меня контракт до 30-го июня и сейчас мы на завершающей стадии. Я думаю, что день-два и все решится.

– Какие у вас ожидания от этого сезона?
– Как всегда – очень положительные. С каждым годом все больше и больше растет напряжение. Поэтому подтверждение, что я смотрел и переходные матчи, и до этого матчи первой лиги, там много друзей играет. Очень сильные команды зашли в чемпионат и те, что остались, также усиливаются и меняются. Потому, как обычно, будет очень большое напряжение и борьба.

– Успели отдохнуть перед новым сезоном?
– Да, конечно. Я первый раз за последние четыре-пять лет не ездил в сборную. Потому я был все время с семьей и очень хорошо отдохнул.

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Александр Караваев Динамо Киев
Источник Динамомания
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vovei
Что там решать? Пас практически только взад и поперек при этом очень большой процент брака. Гнать!!!
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