Калиду КУЛИБАЛИ: «Для меня было гордостью выступать в футболке Челси»
Сенегальский защитник – о переходе в «Аль-Хиляль»
Защитник Калиду Кулибали записал обращение к фанатам лондонского «Челси» после своего перехода в «Аль-Хиляль».
«Для меня было гордостью выступать в футболке «Челси». Я испытывал это чувство от первого и до последнего матча. Мы провели неудачный сезон, но я хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, которую они оказывали нам», - написал Кулибали.
Калиду заключил с «Аль-Хилялем» контракт на три года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
За «Челси» Кулибали провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марко Сапуга мог оказаться в итальянском гранде
Украинская теннисистка – о совместном выступлении с чешской теннисисткой