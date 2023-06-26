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Англия
26 июня 2023, 08:35 | Обновлено 26 июня 2023, 08:47
243
0

Калиду КУЛИБАЛИ: «Для меня было гордостью выступать в футболке Челси»

Сенегальский защитник – о переходе в «Аль-Хиляль»

26 июня 2023, 08:35 | Обновлено 26 июня 2023, 08:47
243
0
Калиду КУЛИБАЛИ: «Для меня было гордостью выступать в футболке Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Защитник Калиду Кулибали записал обращение к фанатам лондонского «Челси» после своего перехода в «Аль-Хиляль».

«Для меня было гордостью выступать в футболке «Челси». Я испытывал это чувство от первого и до последнего матча. Мы провели неудачный сезон, но я хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, которую они оказывали нам», - написал Кулибали.

Калиду заключил с «Аль-Хилялем» контракт на три года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

За «Челси» Кулибали провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Источник Sport.ua
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