Украина. Первая лига26 июня 2023, 07:57 | Обновлено 26 июня 2023, 08:08
550
0
Готовятся к Первой лиге. Ингулец вышел из отпуска
Команда начала подготовку к сезону
26 июня 2023, 07:57 | Обновлено 26 июня 2023, 08:08
550
0
«Ингулец» начал подготовку к новому сезону. Футболисты закончили свой отпуск и собрались на клубной базе.
Вместе с игроками 25 июня приступил к работе и новый тренерский штаб Владислава Лупашко.
Напомним, «Ингулец» занял 14-е место в чемпионате Украины 2022/23. В стыковых матчах по сумме двух встреч команда из Петрово проиграла ЛНЗ и опустилась в Первую лигу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 26 июня 2023, 08:16 1
Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских
Футбол | 26 июня 2023, 00:23 2
Житомирский клуб уступил команде «Сепси» со счетом 0:1
Футбол | 25.06.2023, 13:07
Футбол | 25.06.2023, 21:15
Футбол | 25.06.2023, 12:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2023, 09:48 20
24.06.2023, 09:13
25.06.2023, 20:05 10
24.06.2023, 20:58 69
24.06.2023, 23:55 7
25.06.2023, 20:17 19
24.06.2023, 23:14
24.06.2023, 21:28 23