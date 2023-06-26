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Украина. Первая лига
26 июня 2023, 07:57 | Обновлено 26 июня 2023, 08:08
550
0

Готовятся к Первой лиге. Ингулец вышел из отпуска

Команда начала подготовку к сезону

26 июня 2023, 07:57 | Обновлено 26 июня 2023, 08:08
550
0
Готовятся к Первой лиге. Ингулец вышел из отпуска
ФК Ингулец

«Ингулец» начал подготовку к новому сезону. Футболисты закончили свой отпуск и собрались на клубной базе.

Вместе с игроками 25 июня приступил к работе и новый тренерский штаб Владислава Лупашко.

Напомним, «Ингулец» занял 14-е место в чемпионате Украины 2022/23. В стыковых матчах по сумме двух встреч команда из Петрово проиграла ЛНЗ и опустилась в Первую лигу.

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Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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