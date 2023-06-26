Италия26 июня 2023, 07:38 | Обновлено 26 июня 2023, 07:43
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Андреа БЕЛОТТИ: «Продление контракта – логичное решение»
Известный форвард подписал новое соглашение с «Ромой»
26 июня 2023, 07:38 | Обновлено 26 июня 2023, 07:43
385
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29-летний нападающий «Ромы» Андреа Белотти высказался о продлении трудового договора с клубом. Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.
«У меня потрясающие эмоции. Продление контракта – это логичное решение для меня. Я рад остаться в «Роме», - сказал Белотти.
В прошедшем сезоне 29-летний форвард забил четыре гола и стал автором двух результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.
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