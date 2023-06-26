Андреа БЕЛОТТИ: «Продление контракта – логичное решение»

29-летний нападающий «Ромы» Андреа Белотти высказался о продлении трудового договора с клубом. Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.

«У меня потрясающие эмоции. Продление контракта – это логичное решение для меня. Я рад остаться в «Роме», - сказал Белотти.

В прошедшем сезоне 29-летний форвард забил четыре гола и стал автором двух результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.