Украина. Первая лига26 июня 2023, 05:38 |
590
0
Ингулец рассчитывает на подписание экс-игрока Металлиста 1925
В команде из Петрово может продолжить карьеру Михаил Шершень
26 июня 2023, 05:38 |
590
0
Защитник Михаил Шершень вскоре станет игроком клуба «Ингулец», который в новом сезоне будет играть в Первой лиге чемпионата Украины, лишившись места в Украинской Премьер-лиге.
Читайте также:Известны имена двух помощников Лупашко в Ингульце
Клуб из Петрово подпишет бывшего игрока харьковского «Металлиста 1925» на правах свободного агента.
В прошлом сезоне УПЛ Шершень провел за «1925-х» 13 матчей, забив 1 гол.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2023, 21:36 0
Итальянский тренер может возглавить команду французской Лиги 1
Футбол | 25 июня 2023, 10:10 1
В подготовительный период харьковчане планируют сыграть шесть спаррингов
Футбол | 25.06.2023, 09:47
Футбол | 26.06.2023, 00:23
Другие виды | 25.06.2023, 20:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2023, 23:20 4
24.06.2023, 07:42 20
24.06.2023, 14:03 13
24.06.2023, 23:55 7
24.06.2023, 22:50 7
25.06.2023, 14:04 5
25.06.2023, 13:07
24.06.2023, 09:48 20