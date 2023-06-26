Ингулец рассчитывает на подписание экс-игрока Металлиста 1925

Защитник Михаил Шершень вскоре станет игроком клуба «Ингулец», который в новом сезоне будет играть в Первой лиге чемпионата Украины, лишившись места в Украинской Премьер-лиге.

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Клуб из Петрово подпишет бывшего игрока харьковского «Металлиста 1925» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне УПЛ Шершень провел за «1925-х» 13 матчей, забив 1 гол.