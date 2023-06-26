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  4. Ингулец рассчитывает на подписание экс-игрока Металлиста 1925
Украина. Первая лига
26 июня 2023, 05:38 |
590
0

Ингулец рассчитывает на подписание экс-игрока Металлиста 1925

В команде из Петрово может продолжить карьеру Михаил Шершень

26 июня 2023, 05:38 |
590
0
Ингулец рассчитывает на подписание экс-игрока Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Михаил Шершень

Защитник Михаил Шершень вскоре станет игроком клуба «Ингулец», который в новом сезоне будет играть в Первой лиге чемпионата Украины, лишившись места в Украинской Премьер-лиге.

Клуб из Петрово подпишет бывшего игрока харьковского «Металлиста 1925» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне УПЛ Шершень провел за «1925-х» 13 матчей, забив 1 гол.

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Ингулец Первая лига Украины Михаил Шершень трансферы
Источник Footboom
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