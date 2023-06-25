Украина. Первая лига25 июня 2023, 12:55 | Обновлено 25 июня 2023, 13:30
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Известны имена двух помощников Лупашко в Ингульце
Ранее они работали в клубе Второй лиги
25 июня 2023, 12:55 | Обновлено 25 июня 2023, 13:30
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Стали известны имена еще двух тренеров, которые пополнят тренерский штаб «Ингульца».
Это Игорь Ермаков и Вадим Шутенко, которые ранее работали в ФК «Васт» из Николаева, который выступает во Второй лиге.
Отметим, что ранее президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк назначил главным тренером команды Владислава Лупашко, который исполнял эти обязанности в переходных матчах.
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