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Украина. Первая лига
25 июня 2023, 12:55 | Обновлено 25 июня 2023, 13:30
983
0

Известны имена двух помощников Лупашко в Ингульце

Ранее они работали в клубе Второй лиги

25 июня 2023, 12:55 | Обновлено 25 июня 2023, 13:30
983
0
Известны имена двух помощников Лупашко в Ингульце
ФК Ингулец. Вадим Шутенко и Игорь Ермаков

Стали известны имена еще двух тренеров, которые пополнят тренерский штаб «Ингульца».

Это Игорь Ермаков и Вадим Шутенко, которые ранее работали в ФК «Васт» из Николаева, который выступает во Второй лиге.

Отметим, что ранее президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк назначил главным тренером команды Владислава Лупашко, который исполнял эти обязанности в переходных матчах.

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Игорь Ермаков Вадим Шутенко Александр Поворознюк Владислав Лупашко Ингулец
Источник Instagram
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