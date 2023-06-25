Известны имена двух помощников Лупашко в Ингульце

Стали известны имена еще двух тренеров, которые пополнят тренерский штаб «Ингульца».

Это Игорь Ермаков и Вадим Шутенко, которые ранее работали в ФК «Васт» из Николаева, который выступает во Второй лиге.

Отметим, что ранее президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк назначил главным тренером команды Владислава Лупашко, который исполнял эти обязанности в переходных матчах.